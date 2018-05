Für Wintersportfans ist die Region rund um den Skilift Witthoh derzeit kein besonders ergiebiges Ziel. Schneebedeckte Hänge suchen Skifahrer und Snowboarder vergebens, grüne Wiesen bestimmen stattdessen das Bild. Wie Ralf Staud, Abteilungsleiter Ski des Sportvereins Emmingen erklärt, sehe es derzeit in der Region allgemein schlecht aus, was winterliche Aktivitäten anbelangt.

„Wir haben in der aktuellen Saison 2017/2018 noch keinen einzigen Kurs durchführen können“, hebt er hervor. Das bedeute aber nicht, dass es überhaupt keinen Schnee gegeben habe.

„Wir hatten im Dezember schon mal 15 bis 20 Zentimeter Schnee für drei bis vier Tage unter der Woche“, sagt Staud. Doch gleichzeitig schränkt er ein: „Man hat zusehen können, wie der Schnee unter der Woche auch wieder geschmolzen ist.“ Daher habe die weiße Pracht keinen Nutzen für die Kurse gehabt, die der Skiclub am Wochenende normalerweise abhalte.

Alternativprogramm im Allgäu

„Am dritten Advent haben es die Schneeverhältnisse zugelassen, dass der Skilift Witthoh für einen Tag gelaufen ist“, erläutert Staud. Doch dies habe nicht ausgereicht, um von Seiten des Skiclubs Emmingen eine Kursorganisation zu ermöglichen. Um ein Alternativprogramm zu der allseits grünen Umgebung am Witthoh zu bieten, habe der Skiclub für die Ski- und Snowboardlehrer am Samstag, 27. Januar, einen eintägigen Ausflug für Familien nach Balderschwang im Oberallgäu angeboten.

Zusätzlich seien auch in dieser Saison der jährlich stattfindende, dreitägige Ausflug des Skiclubs Emmingen zum Saisonbeginn Ende November ins Stubaital und eine dreitägige Skifreizeit in Flums im Schweizer Kanton St. Gallen Ende Januar durchgeführt worden. Bei der Fahrt ins Stubaital waren laut Staud Ende vergangenen Jahres fast 40 Teilnehmer dabei, die Skifreizeit in Flums sei mit einer Zahl von etwa 30 Teilnehmern ebenfalls ein Erfolg gewesen.

In der kommenden Skisaison 2018/2019 plane der Skiclub Emmingen, ergänzend zu den bereits etablierten Ausflügen nach Österreich und in die Schweiz noch eine winterliche Fahrt in den Schwarzwald zu unternehmen, sagt der Abteilungsleiter.

Staud hofft, dass sich die Wetterverhältnisse im Lauf des Monats noch zugunsten der bisher von der Schneelage rund um den Skilift Witthoh eher enttäuschten Skifreunde ändert: „Im Februar passiert eigentlich vom Wetter her immer noch etwas. Und darauf setzen wir auch.“

Er ergänzt, dass die Motivation der Ski- und Snowboardlehrer bei ausbleibendem Schnee zwar leide. „Aber wenn es dann wieder losgeht und sich alle erneut treffen, steigert sich die Begeisterung wieder. Doch auch aktuell bleibt die Motivation bei unseren Ski- und Snowboardlehrern weiterhin gut“, erläutert Staud.