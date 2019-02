Chronik der Maßnahmen im Emminger Kindergarten St. Silvester

Die Temperaturproblematik im Kindergarten St. Silvester in Emmingen ist der Verwaltung Emmingen-Liptingens nicht neu. Um dem Problem Herr zu werden, sind schon einige Maßnahmen unternommen worden.

Frühling 2015: Eine örtliche Firma wartet die Heizung, tauscht Fühler, Ventile und Thermoantriebe aus.

Winter 2015/16: Die Gesamtsituation hat sich nicht wesentlich verbessert. Eine zweite Firma wird hinzugezogen. Die Fußbodenheizung wird komplett überprüft, neue Stellantriebe werden eingebaut. Ebenfalls werden in diesem Jahr eine neue Pumpe und ein Anlagethermostat eingebaut.

April 2018: Die Maßnahmen zeigen laut Aussage der Verwaltung keinen bedeutenden Erfolg. Eine Luftdichtheitsprüfung wird gemacht. Die Untersuchung mittels Wärmebildkamera zeigt: Die Pultdächer sind am Rand und in der Fläche undicht. Eine Unterdruckprüfung offenbart, dass sowohl die Dichtungen als auch die Anschlüsse der Fenster undicht sind. Die Folge: Bei einem Luftzug weht die Wärme der Heizung aus dem Gebäude.

Dezember 2018: Eltern der Kindergartenkinder reichen eine Unterschriftenliste bei Bürgermeister Joachim Löffler ein und bitten darum, den niedrigen Temperaturen dringend Abhilfe zu schaffen.

Herbst/Winter 2018/19: In den betroffenen Gruppenräumen – der Igel- und Bärengruppe – werden Infrarotstrahler installiert. Die Dichtungen der Fenster werden ausgetauscht. In der Heizungssteuerung werden die Absenkungen (nachts und am Wochenende) herausgenommen. Die kurzfristigen Maßnahmen zeigen Erfolg: Messungen mit sogenannten Datenloggern zeigen, dass die Temperaturen von über 22 Grad in den Räumen dauerhaft gehalten werden können.

Frühjahr 2019: Die Verlegung der Heizrohre im Fußboden der Igel- und Bärengruppe, sowie im Flur, dem Waschraum, dem Foyer und dem Mehrzweckraum werden geprüft. Außerdem werden die Ventile und Raumfühler auf ihre Zuordnung überprüft und gegebenenfalls über die Programmierung korrigiert.

Der Verdacht: Die Heizrohre in der Fußbodenheizung sind nicht richtig verlegt oder falsch beschriftet. Ein Beispiel: Im WC war es immer recht warm, im danebenliegenden Gruppenraum kälter. Als die Thermostate ausgetauscht werden, war es im WC nicht mehr so warm, im Gruppenraum nicht mehr so kalt.