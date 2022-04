Christiane Denzeler ist neue Vorsitzende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder in Präsenz konnte Anfang März die Mitgliederversammlung des Netzwerks „Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden e.V.“ in Glottertal stattfinden. Neben Vorstandswahlen wurde das neue Veranstaltungsprogramm präsentiert. Nach pandemiebedingter Enthaltsamkeit und Ersatz durch Online-Treffen konnten die Mitglieder des Vereins Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden am 5. März wieder persönlich zusammenkommen. Rund 50 Mitglieder trafen sich in der Eichberghalle in Glottertal und belebten das Gärtner- und Kräuter-Netzwerk.

Geplant ist unter anderem am 14. Juni um 14 Uhr die Besichtigung des Kräutergartens in St. Ulrich. Der Juli hält eine Fahrt zur Karthaus Ittingen sowie eine Schalensteinwanderung mit Gartenbesuch bei Mitglied Manuela Hummel bereit. Ein Besuch der Öhlermühle in der Schildwende/ Titisee-Neustadt steht für August auf dem Programm. Anmeldung und Information ist auf der Internetseite des Netzwerks www.kraeuter-regio.de möglich.

Als neue Vorsitzende wurde Christiane Denzel aus Emmingen-Liptingen gewählt. Die gelernte Gärtnerin und zertifizierte Kräuter- und Bauernhofpädagogin ist Betriebsinhaberin der örtlichen Bioland-Gärtnerei mit Naturkostladen „Breite Wies“. Zum Antritt ihres Amtes sagte Frau Denzel: „Ich trete in große Fußabdrücke meiner Vorgängerin, freue mich aber nun darauf, zum Gelingen dieses großartigen Netzwerks beizutragen“.