Der CDU-Ortsverband in Emmingen-Liptingen hat mit einem Festakt im Schenkenbergerhof sein 40-jähriges Bestehen gefeiert und die Gründungsmitglieder geehrt. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel hat in seiner Festansprache den Zusammenhalt bekräftigt.

Dass der CDU-Ortsverband in Emmingen-Liptingen einer der „größten und aktivsten“ im Landkreis Tuttlingen ist, wie es der Bundestagsabgeordente Volker Kauder in seiner Rede formulierte, wurde im vollbesetzten Schenkenberghof deutlich. Nach einem Wortgottesdienst in der Schenkenbergkirche und einem Stehempfang begrüßte Ortsvorsitzender Josef Knopf alle geladenen Gäste, darunter viele CDU-Parteimitglieder aus Emmingen-Liptingen und aus weiteren Gemeinden.

In der Chronik erinnerte Knopf daran, dass der damalige Kreisvorsitzende Roland Ströbele am 2. Oktober 1987 zur Grünungsversammlung einlud. Vorsitzender war Johann Störk. Knopf nannte viele weitere Geschehnisse seines Ortsverbandes in den zurückliegenden 40 Jahren.

Teufel zollte in seiner Festansprache dem Ortsverband Dank, Respekt und Anerkennung. „Eine Demokratie ist angewiesen auf freiwillige Mitarbeit der Bürger“, sagte Teufel. Die Grundordnung sollte bewahrt werden. In der aktuellen politischen Situation, in der die großen Parteien Zuspruch verlieren, gelte es, „das Vertrauen der Bürger wieder stärker zurückzugewinnen“, findet Teufel.

Der ehemalige Ministerpräsident erinnerte daran, wie das gemeinsame Europa zusammen fand und ist davon überzeugt, dass Europa künftig stabilisiert werden müsse und es neue Aufgaben benötige. In diesem Zusammenhang erwähnte er eine Verteidigungsunion. Deutschland müsse „gewaltige Anstrengungen“ leisten, um weiterhin in Europa an der Spitze bleiben zu können. „Wir brauchen Lösungsansätze, damit wir wirtschaftlich weiterhin im internationalen Wettbewerb bestehen können“, sagte der 79-Jährige. Er sprach sich für das duale Ausbildungssystem aus und dass das Flüchtlingsproblem in den Ländern vor Ort gelöst werden müsse. „Wir müssen für die Entwicklungshilfe erheblich mehr tun als bisher.“

Knopfs Stellvertreter Roland Claußner ehrte die Gründungsmitglieder des Ortsverbandes. Dazu gehören Josef Keller und Horst Leiber. Leiber war zwölf Jahre im Vorstandsteam. In Abwesenheit ist zudem Kurt Bölle als Gründungsmitglied geehrt worden. Sie erhielten eine Urkunde.

Beknntnis zur Doppelgemeinde

Kauder beglückwünschte den Ortsverband zum 40-jährigen Bestehen. „Die Gründung war auch ein Bekenntnis zur Doppelgemeinde. Das war keine Selbstverständlichkeit“, erinnerte er sich zurück. Parteien in einer Gemeinde seien ein „großer Schatz der Demokratie“. Einen besonderen Dank sprach Kauder Josef Knopf aus, der maßgeblich dazu beigetragen hätte, dass sich der Ortsverband Emmingen-Liptingen positiv entwickelt habe. Kauder findet: „Uns geht es so gut wie in keinem anderen Land der Welt.“ Er appellierte an seine Parteifreunde: „Wir dürfen dieses Europa nicht auseinanderkrachen lassen, weil Deutschland allein die Herausforderungen in der Welt nicht schaffen kann.“

Auch Landesjustizminister und für Europa Guido Wolf dankte dem Ortsverband für das Engagement in den vergangenen 40 Jahren. Die CDU zeichne aus, dass sie jeden Menschen so lassen und akzeptieren würde, wie er ist. Daher sei die Bildungspolitik entscheidend, damit jedes Kind nach seinen persönlichen Fähigkeiten individuelle Antworten in verschiedenen Schularten erhält. Er appellierte an die Anwesenden, als überzeugte Europäer aufzutreten und Europa nicht schlecht zu reden.

Wolfgang Störk umrahmte den Festakt musikalisch. Ein Beisammensein und die Vorstellung des Familienentlastenden Dienstes rundeten die Jubiläumsfeier ab.