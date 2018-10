In der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands Emmingen-Liptingen am Donnerstagabend in der „Sonne“ in Liptingen standen vor allem Wahlen und Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt.

In den Blickpunkt gerückt wurde auch das wichtigste Ereignis des laufenden Jahres: Der Ortsverband feiert am Samstag, 10. November, sein 40-jähriges Bestehen mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskapelle Schenkenberg und dem Festakt im Schenkenberger Hof. Als Festredner wird Altministerpräsident Erwin Teufel erwartet. Als Ehrengäste kommen Andreas Schwab (Minister der Europäischen Parlaments), Bundestagsmitglied Volker Kauder und Landesjustizminister und Landtagsabgeordneter des Kreises Guido Wolf. In Planung sind auch die Termine für 2019. „Mir fahret nach Straßburg“, freute sich Vorsitzender Josef Knopf bereits auf den Höhepunkt. Dort soll auf Einladung des Europaabgeordneten Schwab das Europäische Parlament besucht werden.

Die Vorstandswahlen unter der Leitung von Kreisgeschäftsführer Ulrich Braun waren gut vorbereitet, verliefen zügig, unspektakulär und mit jeweils einstimmigem Votum. Die „reine Männermannschaft“ war nahezu vollzählig wieder angetreten. An der Spitze bleiben daher Vorsitzender Josef Knopf mit seinem Stellvertreter und Schriftführer Roland Claußner sowie Schatzmeister Günter Dümmel. Die bestätigten Beisitzer sind Hans Störk, Bertold Kupferschmid, Alfred Schmitz, Harald Gnirß, Rainer Gnirß, Thomas Renner, Hugo Schacher und Bruno Maser, sowie der neu hinzugewählte Hilmar Querfurth.

„Wir sind ein sparsamer Ortsverband“, kommentierte Vorsitzender Knopf das positive Zahlenwerk von Schatzmeister Dümmel. Gespart wurde auf das anstehende Jubiläum und für die bereits ins Visier genommenen Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Mit einem ausführlichen Rückblick hatte Schriftführer Claußner den Rechenschaftsbericht von Vorsitzendem Knopf ergänzt. Wichtigste Aktion in 2017 war die Organisation des CDU-Kreisparteitags in Emmingen. Hohen Stellenwert hatten außerdem die Termine der Sommertour von Volker Kauder. Lob gab es von Kreisvorsitzender Anna-Lena Weiss. Der Ortsverein Emmingen-Liptingen zeige immer Präsenz und ein „sehr harmonisches Team“ leiste „tolle Arbeit“. „Wir brauchen solche Ortsvereine“, war ihr Fazit. Denn sie seien „starke Anker“, wenn heftiger Gegenwind der CDU ins Gesicht blase.

Im Anschluss an die Regularien referierte Ortsverbandsmitglied Thomas Ziegler – er ist Bankdirektor in der Schweiz – über die Entwicklung des Bankwesens. Dabei kommentierte der Experte vor allem die vor exakt zehn Jahren mit dem „spektakulärsten Bankrott aller Zeiten“ ausgelöste Bankenkrise mit Privatpersonen als Kollateralopfer. Leider habe der Gesetzgeber aus den vielen Lektionen nicht immer etwas gelernt. Die Finanzwelt sei zwar „deutlich gesünder, jedoch keinesfalls kerngesund“. Zumal auch Donald Trump mitmische und viele Restriktionen wieder rückgängig gemacht habe.