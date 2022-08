Bruno Störk und seine Frau kümmern sich um den Lindenbrunnen

Der martialisch-eiserne Adler auf dem Lindenbrunnen in Emmingen sitzt auf einem Nest und brütet ein Ei aus. Der hübsche Einfall geht auf Bruno Störk zurück, teilt er dem Gränzbote mit, der über das „Adlernest“ kürzlich berichtet hat. Das Nest ist Relikt des Osterschmucks, so Störk. Er und seine Ehefrau kümmern sich seit Jahren um den Brunnen, schmücken ihn gemeinsam mit einer kirchlichen Frauengruppe aus Anlässen wie Advent oder Ostern, reinigen ihn und halten ihn in Schuss.