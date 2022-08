Brand in Wald zwischen Emmingen und dem „Hühnerhof“

Zu einem Brand an einem Baum und dem Einsatz der Feuerwehr Emmingen-Liptingen ist es am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, in einem Waldstück neben der Bundesstraße 491 auf der Gemarkung „Im Stückle“ zwischen Emmingen und dem „Hühnerhof“ gekommen. Dieser Brand beschäftigt nun die Polizei, die Zeugen sucht.

Vermutlich haben Unbekannte in unmittelbarer Nähe eines Fichtenstammes eine Filz-Decke in Brand gesteckt und so beinahe einen Waldbrand verursacht. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr Emmingen-Liptingen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Mann den entstehenden Brand auf etwa einen Quadratmeter eingrenzen und schließlich löschen konnte, kam es zu keinem größeren Schadensereignis.

Zeugen, die Angaben zu der Brandentstehung machen können sollen sich bei der Polizei melden. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.