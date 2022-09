Blutspenderehrung in Emmingen-Liptingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einer kleinen Feierstunde begrüßte Bürgermeister Joachim Löffler 14 der 20 Mehrfachblutspender, die Vertreter der DRK Bereitschaften Emmingen und Liptingen im Foyer der Schloßbühlhalle in Liptingen. Er drückte seine Freude aus, dass es dieses Jahr wieder zwanzig zu Ehrende sind. Man nehme es heutzutage schon fast als selbstverständlich hin, dass bei medizinischen Eingriffen ausreichend Blut zur Verfügung stehen würde, was leider nicht der Regelfall ist, denn Blut könne man nicht herstellen. Es sei sehr wichtig, Ehrungen von Mehrfachspendern öffentlich durchzuführen. Das gebe bei den zu Ehrenden zusammen immerhin 540maliges Blutspenden im Dienst der Allgemeinheit.

Aus Gesprächen mit den anwesenden DRKler wurde klar gesagt, dass es in Emmingen und Liptingen bis zu zehn Prozent mehr Spender waren, was der vorherigen Anmeldung zuzusprechen ist, da keine lange Wartezeiten anstehen und so die Zeiten für eine Spende planbar ist.

Im Anschluss ergriff Anja Burbach, als Vorsitzende des Ortsvereins Liptingen das Wort und hob in ihrer Rede das Engagement der Blutspender hervor. Blut sei nicht nur ein roter Saft, Blut ist lebensnotwendig. Man müsse sich jedes Mal darüber bewusst sein, dass man mit jeder einzelnen Spende Leben retten könne und dies solle auch gewürdigt werden. Sie bedankte sich auch im Namen des DRK für diese selbstlosen Einsätze.

Der nächste Blutspendetermin ist am 29. September in der Witthohhalle in Emmingen, wo die bereits 120 Spenderplätze belegt sind, jedoch von der Blutspendezentrale nochmals 50 Plätze zusätzlich bewilligt wurden. Es sind also noch Plätze frei. Bereits am 29. November ist der nächste Blutspendetermin in der Schloßbühlhalle, zu dem man sich auch anmelden kann.

So erhielten für zehnmaliges Spenden: Jessica Bambusch entsch., Jana Heiß entsch., Gisela Hipp, Evelyn Holz, Alisa Mader, Sina Rehm entsch., Benjamin Renner, Fabienne Truckenbrod, Simone Vogel; für 25maliges Spenden: Dominik Jandrijuevic entsch., Franziska Jost, Andrea Renner, Alexander Sasonow, Bianka Siegel, Stefan Truckenbrod, Sven Werner entsch.; für 50maliges Spenden: Birgit Humm, Beate Sigg; für 75maliges Spenden: Clemens Sauter und für hundertmaliges Spenden: Waltraud Brög entsch. für ihr Engagement die Urkunde und eine Flasche Rotwein.