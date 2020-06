Insgesamt 80 Blühpaten unterstützen das Projekt, bei dem Landwirt Thomas Gamb in diesem Jahr statt Futterpflanzen für seine Kühe insektenfreundliche Kräuter und Pflanzen auf zwei seiner Äcker gesät hat. Damit soll zum einen etwas für die Artenvielfalt und gegen das Insektensterben getan werden. Zum anderen wollte Gamb auch, dass es zu einem Austausch mit der Bevölkerung kommt und sich Fragen der Verbraucher stellen und gegebenenfalls auch Vorurteile gegenüber der Landwirtschaft aus dem Weg räumen (wir berichteten).

Bei der Auswahl des Saatguts haben Christiane Denzel, die die Bioland-Gärtnerei Breite Wies’ in Liptingen betreibt, und der Landwirt darauf geachtet, dass die Pflanzen bis zum Winter eine gute Futterquelle für Insekten und Vögel bieten. Etwa 20 Kilogramm Saatgut haben Gamb und sein Sohn Andreas bereits im Frühjahr ausgebracht. Seit einigen Wochen blühen die ersten Pflanzen. Die Blühfelder liegen in Dorfnähe, sodass sich auch die Bewohner Emmingen-Liptingens beispielsweise bei einem Spaziergang an den Blüten erfreuen können. (lise)