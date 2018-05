Die Gemeinde Emmingen-Liptingen hat am Dienstag die dritte Auflage der „Wir-Broschüre“ präsentiert. Darin stellen sich die in der Gemeinde ansässigen Firmen vor. 56 Gewerbebetriebe sind vertreten: vom Tattoostudio über den Zahnarzt bis zum Feinmechanik-Betrieb. Die Broschüre wird an die Bürger verteilt und soll das Bewusstsein für die Betriebe in der eigenen Gemeinde stärken.

Konzeptioniert wird das Heft von Ulrike Stiller von Gap-Design. Ihre erste „Wir-Broschüre“ habe sie 2009 für die Gemeinde Eigeltingen erstellt. „Mir ist aufgefallen, dass es dort in der Gemeinde so viele kleine Firmen gibt, die die Leute gar nicht kennen“, sagt Stiller.

Damals sei sie überrascht gewesen, wie viele Unternehmen dafür zusammengekommen seien. Und auch bei den Bürgern sei sie gut angekommen. Inzwischen gebe es die „Wir-Broschüre“ in acht Gemeinden, sagt Stiller. Alle zwei bis drei Jahre werde sie aktualisiert, um neue Firmen hinzuzufügen und nicht mehr existierende Gewerbebetriebe auszutragen.

Für Stiller gibt es zwei Gründe für das Angebot: zum einen den Informationsgedanken für die Bürger. Zum anderen sieht sie den „Wir-Gedanken“: Große und kleine Betriebe sollen zusammen die Gemeinde voranbringen, etwa durch Kooperationen. „Das klappt in manchen Gemeinden ganz toll.“

Büchlein fasst Betriebe zusammen

In Emmingen-Liptingen gibt es die Broschüre seit 2011. Zwar habe es auch zuvor schon von Firmen Informationsbroschüren gegeben, in diesem „Büchlein“ seien aber alle zusammengefasst dargestellt, sagt Bürgermeister Joachim Löffler. „Das Konzept hat die Bürger relativ schnell überzeugt. Immer wieder fragen die Leute: Habt ihr noch so ein Büchlein?“, sagt er. Es seien zwar nicht alle Gewerbebetriebe in der Broschüre vertreten, aber „die die drin sind, haben es sicher nicht bereut“, sagt Löffler. Er sieht in der Aktion eine Stärkung der eigenen Wirtschaft. Auch Stiller bestätigt: „Die Gemeinde kann sich damit vermarkten und sagen: Schaut, was wir hier alles haben.“

Rund 200 Gewerbebetriebe gebe es in der Gemeinde, sagt Löffler. Darunter gebe es inzwischen auch viele Start-Up-Unternehmen, „die es einfach mal ausprobieren.“

Dementsprechend mache auch die stetige Aktualisierung Sinn. Diese vielen kleinen Unternehmen habe es früher weniger gegeben: „Das ist eher eine neuzeitliche Erscheinung“, sagt Löffler.

Haushalte bekommen Broschüre

Die Broschüre werde an jeden Haushalt verteilt. Im Internet gebe es zudem eine digitale Version. 2400 Exemplare würden hergestellt, finanziert werde sie über die teilnehmenden Firmen, erklärt Stiller.