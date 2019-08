Ein Autofahrer ist am Mittwochabend gegen 23 Uhr mit seinem Wagen in der Stockacher Straße in Liptingen gegen einen geparkten VW gefahren. Der 29 Jahre alte Fahrer fuhr laut Polizei so heftig auf das abgestellte Auto, dass die Airbags auslösten. Der Schaden beläuft sich auf mehr als 8000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein gab der Mann freiwillig ab. Sein Audi sowie der geparkte VW waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.