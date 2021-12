Beim lebensechten Adventskalender wird statt einem Türchen ein dekoriertes Fenster geöffnet

In Liptingen sind wieder Adventsfenster zu bestaunen. Ähnlich wie bei einem Adventskalender wird jeden Tag ein weihnachtlich geschmücktes Fenster enthüllt, das ab dem Enthüllungstag bis zum 27. Dezember, täglich, beleuchtet wird.

Nachdem die Aktion im vergangenen Jahr gut angenommen wurde, war schnell klar, dass diese Aktion keine einmalige Sache bleiben sollte. So wurden auch in diesem Jahr wieder Vereine, Institutionen und Privatpersonen gesucht, die das Dorf mit ihren Ideen in weihnachtliche Stimmung hüllen wollen. Schnell waren genügend Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefunden.

Entgegen dem ursprünglichen Plan, Getränke und Speisen bei den Eröffnungen anzubieten, muss die Aktion leider auch in diesem Jahr wieder unter strengen Auflagen stattfinden. Das heißt, ein Verpflegungsangebot gibt es keines, und auch eine festgelegte Eröffnungsuhrzeit kann es nicht geben.

Aber dennoch: unter den erneut sehr schwierigen Bedingungen zur Adventszeit ist es schön, sich bei einem abendlichen Spaziergang weihnachtlich verzaubern zu lassen.