Der Bebauungsplan für das knapp fünf Hektar umfassende Liptinger Baugebiet „Rechter Brühl II“ soll geändert werden. Den entsprechenden Einleitungsbeschluss hat der Gemeinderat Emmingen-Liptingen in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Es wurde auch besprochen, welche Änderungen aufgenommen werden sollen.

„Die Genehmigungsvoraussetzungen haben sich geändert“, fasste Stadtplaner Rüdiger Stehle vom Planungsbüro Kommunalplan aus Tuttlingen die Lage zusammen. Im bisherigen Bebauungsplan sind beispielsweise Aspekte wie Geschossigkeit und Dachneigung vorgegeben. Im Einfamilienhausgebiet war bisher unter anderem vorgesehen, dass die Häuser ein Vollgeschoss haben und die Dächer zwischen 30 und 40 Grad geneigt sind. Vielfach sei der Wunsch der Bauherren aber gewesen, ihr Haus zweigeschossig zu bauen. „Bisher konnte das als Befreiung vom Landratsamt genehmigt werden“, schilderte Stehle.

Ein Blick zurück: Im Wege einer Beratung hatte der Gemeinderat Ende 2013 bereits beschlossen, neue, „moderne“ Baustile zu genehmigen und jedem weiteren Bauherrn verbindlich zuzusagen, schilderte Bürgermeister Joachim Löffler. „Nun sind wir als Gemeinde aber nicht die Genehmigungsbehörde“, sagte er. Diese ist das Landratsamt Tuttlingen. Dieses sei zur Einschätzung gekommen, dass die Grundsätze der Planungen berührt seien. „Die Ausnahme darf nicht die Regel sein“, erklärte Löffler. Deshalb fasste der Gemeinderat den Einleitungsbeschluss. Im Bebauungsplan sollen unter anderem folgende Punkte geändert werden:

Volle Zweigeschossigkeit

Eine volle Zweigeschossigkeit soll ermöglicht werden. Es soll sich, so Stehle, an den Vorschriften im Baugebiet „Bäckerhägle“ in Emmingen orientiert werden (wir berichteten). Demnach sollen maximal zwei volle Geschosse genehmigt sowie die zulässige Wandhöhe auf 6,5 Meter (bisher vier Meter) und die maximale Firsthöhe auf 8,5 Meter angepasst werden.

Dachformen flexibel halten

Die Vorschrift, dass die Dachneigung 30 bis 40 Grad betragen muss, soll aufgehoben werden. „Wie im ,Bäckerhägle’ ist der Dachbau dann flexibel, für die Dachformen gibt es keine Vorschriften mehr“, sagte Stehle. Die Dachneigung könne also auch nur zehn Grad oder gar weniger betragen.

Anzahl der Wohneinheiten

Ebenfalls wie im „Bäckerhägle“ soll die Anzahl der Wohneinheiten auf zwei pro Gebäude beschränkt werden. Damit soll entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplans der Typ Einfamilienhausgebiet sichergestellt werden, „um nicht Bauträgerprojekte anzuziehen“, so Stehle.

Bezugshöhe anpassen

Die Festsetzung der Erdgeschossfußbodenfestsetzung (EFH) soll an die zwischenzeitlich gebauten Straßen angepasst werden. Denn die bisher eingetragene Bezugshöhe habe sich am – mittlerweile nicht mehr vorhandenen – natürlichen Gelände orientiert und das sei nicht mehr zulässig, erläuterte Stehle.

Kurzum: „Der Bebauungsplan wird dem angepasst, was seit 2013 der Genehmigungspraxis entspricht“, schilderte der Stadtplaner. Grundlegende Dinge, die für alle gelten sollen, laufen nun über die Änderung, erläuterte Löffler. Wie Stehle ergänzte, liegen mit dem gefassten Einleitungsbeschluss nun die Voraussetzungen zur weiteren Bearbeitung der beim Landratsamt eingereichten Bauanträge vor.

Info Baugebiet „Rechter Brühl II“:

Insgesamt gibt es im Liptinger Baugebiet „Rechter Brühl II“ um die 45 Bauplätze, überschlägt Bürgermeister Joachim Löffler. Diese sind „alle weg“. Die Zahl der Baulücken liege unter zehn, so der Schultes. „Drei Baugesuche, die solche Ausnahmen benötigt hätten, liegen dem Landratsamt vor“, schildert Löffler. Ein weiterer Bauantrag sei derzeit in der Vorbereitung. Mit dem Einleitungsbeschluss gelten dann für das gesamte Baugebiet dieselben Regeln. Es könnte also auch ein Hausbesitzer kommen, und sein bereits stehendes Haus entsprechend umbauen.