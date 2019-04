Die freien Bauplätze im Baugebiet Bäckerhägle II in Emmingen-Liptingen werden analog zum ersten Bauabschnitt für 110 Euro pro Quadratmeter veräußert. Das hat der Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend festgelegt. Die Verwaltung wird bis zur Jahresmitte den Verkauf vorbereiten.

Zudem beschloss der Gemeinderat, dass den Bauplatzeigentümern – die Bauplätze, die im Wege der Umlegung wieder an die Eigentümer übertragen wurden – ein Ablöseangebot unterbreitet wird. Dieses beläuft sich auf 49,19 Euro pro Quadratmeter für den Erschließungsbeitrag zuzüglich den Beitragsarten Wasserversorgung und Abwasser, in Summe mit 11,08 Euro.

Bauarbeiten

Über aktuelle Bauarbeiten hat Bürgermeister Joachim Löffler informiert. So läuft seit dem 23. April die Erschließung des Baugebiets Bäckerhägle II. In Liptingen laufen die Arbeiten zur Breitbandversorgung im ersten Bauabschnitt und sollen bis Ende Mai, Anfang Juni beendet werden. Zudem wurden an verschiedenen Stellen entlang der Ortsdurchfahrt Liptingen Hochbordsteine tiefergesetzt, um Barrierefreiheit zu erreichen. Die Bauarbeiten im Mühlewiesweg werden laut Verwaltung entweder am 2. oder am 6. Mai beginnen. In Vorbereitung sind die Erschließungsarbeiten im Abschnitt Hundsrücken in Emmingen, Belagsarbeiten in der Straße im Weiler in Liptingen sowie in der Friedrich-Wöhler-Straße im Gewerbegebiet Hundsrücken.

Arztpraxis

Gemeinderätin Angelika Störk hat einen Antrag eingebracht, dass in der nächsten Sitzung am 13. Mai öffentlich über die Arztpraxis in Liptingen beraten wird. Ziel ist es, dass die Baubeschreibung beschlossen und der Bürgermeister beauftragt wird, alle weiteren notwendigen Schritte zu unternehmen, insbesondere Kaufvertragsabschluss für die Praxis. Dazu führte Bürgermeister Joachim Löffler aus, dass es noch nicht sicher sei, ob dies so umgesetzt werden könne. Erst Anfang der kommenden Woche werde ein Gespräch mit dem Investor Markus Breinlinger stattfinden, in der die Baubeschreibung nochmals durchgearbeitet wird. An vielen Punkten müsse noch durch den Bauträger nachgebessert werden.

Die Fertigung der Baubeschreibung ist Sache des Bauträgers. Genauso wird noch auf die Baugenehmigung gewartet, die wiederum Voraussetzung ist, um durch den Bauträger eine Abgeschlossenheitsbescheinigung erstellen zu lassen. Diese wiederum ist Voraussetzung, um eine Teilungserklärung notariell beurkunden zu lassen. All diese Punkte sind von der Gemeinde, der Verwaltung und dem Gemeinderat nicht zu beeinflussen. Diese liegen alle in Breinlingers Zuständigkeit.

Aufgrund von Störks Antrag ist es aber laut Verwaltung durchaus möglich, dass zunächst die Baubeschreibung in einer nicht-öffentlichen Sitzung, die der öffentlichen vorgelagert sein wird, beraten wird, um dann in der öffentlichen Sitzung über die weiteren Schritte zu informieren.