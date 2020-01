8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr an der Einmündung Friedrich-Wöhler-Straße / B 491 ereignet hat. Ein 52-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr laut Polizei die Friedrich-Wöhler-Straße in Richtung B 491, bog an der Einmündung nach links ab und übersah den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW einer 58-Jährigen. Bei der Kollision blieben beide Fahrer unverletzt.