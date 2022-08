Auto kracht in Traktor: Tödlicher Unfall bei Liptingen

Am Freitagmorgen um kurz nach 10 Uhr ist es auf einem Verbindungsweg zwischen Liptingen und dem Gewerbegebiet Neuhausen ob Eck zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Traktorfahrer an einer Kreuzung nach rechts abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW Golf.

Bei dem Zusammenstoß kippte der Traktor zur Seite und klemmte den Mann in seinem Fahrzeug ein. Laut Polizeiangaben verstarb dieser noch am Unfallort. Der Fahrer und die Beifahrerin in dem Golf blieben unverletzt. Die Straße musste einige Zeit gesperrt werden.