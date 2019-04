Vor gut einem Jahr hat der Treff 3000-Markt in der Talstraße im Emminger Ortskern eröffnet. Das Logo mit der weiß-gelben Schrift auf rotem Grund weicht ab Juli einem anderen. Denn am 2. Juli soll der Laden unter einem neuen Konzept an den Start gehen. Dann wird neben dem weißen Schriftzug auf anthrazit-farbenem Grund das gelb-blaue Edeka-Logo aufleuchten.

Der Treff 3000-Markt im Ortskern von Emmingen wird ab Juli als Edeka-Markt aufmachen. Als der Laden vor einem Jahr als Treff 3000 eröffnet wurde, sei die Übergabe an Netto noch nicht klar gewesen, sagt Stefan Zimmermann, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb Sonderformen bei Edeka. Denn: Rund die Hälfte der Treff 3000-Märkte wurde an den Discounter abgegeben.

Die restlichen Läden werden darauf geprüft, ob sie sich für das neue Nahversorgungskonzept eignen. „Die Märkte müssen baulich passen“, erläutert Zimmermann. In Emmingen ist das der Fall. Das neue Konzept sieht unter anderem vor, dass der Frischebereich rund um Obst und Gemüse stärker betont wird, schildert Zimmermann. Außerdem wird die Artikelzahl erhöht: Von derzeit 3500 auf rund 8000 Artikel. Neben einem neuen Fußboden wird auch der restliche Laden angepasst. Die Regale werden dann eine Höhe von 1,80 Metern aufweisen, statt Kühltruhen wird es vermehrt Kühlschränke geben. „Es wird auch mehr Bio-Produkte geben“, so Zimmermann. Dadurch erhoffe man sich verstärkten Zulauf, schildert er.

Derzeit sind in dem Laden in der Talstraße 2 acht Mitarbeiter beschäftigt. Gibt es mit dem neuen Konzept dann einen Mehrbedarf? „Das hängt auch von der Umsatzentwicklung ab“, so Zimmermann. Man gehe von einer Steigerung im zweistelligen Bereich aus, ordnet er ein. Mit den Umsatzzahlen zeigt sich Zimmermann zufrieden – bewertet auf der Basis der etwa 4700 Einwohner Emmingen-Liptingens.

Helmut Weber, Eigentümer des Markt-Grundstücks, erinnert sich, wie es überhaupt zur jetzigen Situation kam: Die vorherigen Betreiber des „Spar“-Marktes hörten auf. „Es hätte also keinen Laden dieses Formats mehr in Emmingen-Liptingen gegeben“, sagt er. Nachdem er die Thematik im Gemeinderat angesprochen habe, kam er zu dem Entschluss: „Komm’, wir kaufen das und behalten den Laden bei“, erläutert er und schaut zu Klaus-Dieter Hein, der Miteigentümer des Ladens ist.

Mitarbeiter werden in anderen Filialen untergebracht

Nun ist geplant, den Laden am 6. Juni zu schließen. Während dieser Zeit werden die Mitarbeiter in anderen Filialen untergebracht. „Sie müssen in das neue Konzept eingearbeitet werden und das neue Warenwirtschaftsprogramm kennenlernen“, schildert Zimmermann. Außerdem wird es eine „Einräumphase“ geben. Rund einen Monat soll der Umbau dauern. Eröffnet werden soll am 2. Juli.

„Für uns ist das natürlich sehr wichtig“, benennt Löffler die Bedeutung des Nahversorgers in zentraler Ortslage. Denn insbesondere für ältere Menschen sei die Versorgung im Dorf von großer Bedeutung, sagt er und verweist auf den Aufwand, den es bereitet, beispielsweise mit dem Bus nach Tuttlingen zu fahren, um dort Lebensmittel einzukaufen. Er stellt fest: „Das Kaufverhalten hat sich verändert.“

In Gesprächen stelle sich immer wieder heraus, dass die Emminger und Liptinger, die ihre Wocheneinkäufe sonst in Tuttlingen erledigten, nun eher im Ort einkaufen, schildert der Bürgermeister. „Man bekommt hier alles, was man braucht.“