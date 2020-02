Eisregen und eine spiegelglatte Fahrbahn sind dem 41-jährigen Fahrer eines Renault am Freitag gegen 5.15 Uhr auf der K 5931 zwischen Liptingen und Emmingen ab Egg zum Verhängnis geworden. Der 41-Jährige fuhr laut Polizei in Richtung Emmingen. In einer Rechtskurve kurz vor der Einfahrt zum Sportplatz geriet das Auto ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke, Gesamtsachschaden: 3500 Euro. Verletzt wurde niemand.