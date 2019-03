Auch im Schuljahr 2019/20 gibt es an der Witthohschule eine fünfte Klasse

Auch im kommenden Jahr wird es nach derzeitigem Anmeldungsstand eine fünfte Klasse an der Witthohschule geben. 19 Grundschüler werden ab September die weiterführende Schule in Emmingen besuchen.

Nachdem sich Tobias Finkbeiner, Schulleiter der Witthohschule, auf Nachfrage unserer Zeitung am Montagmittag noch nicht zu den Schülerzahlen äußern wollte, verriet Bürgermeister Joachim Löffler in der Gemeinderatssitzung am Abend den Stand der Anmeldungen. Insgesamt 19 Schüler hätten sich an der Hauptschule mit Werkrealschule angemeldet. „Wir sind sehr froh, dass das geklappt hat. Auch im Schuljahr 2019/20 werden wir eine fünfte Klasse bilden können“, sagte Löffler.

Im vergangenen Jahr gab es 22 Neuanmeldungen. 16 sind in der Regel nötig, damit eine Klasse zusammenkommt. Das Thema sei auch in diesem Jahr relativ schadlos über die Bühne gegangen, sagte der Bürgermeister. Sechs der 19 Kinder seien von auswärts, erläuterte Löffler. Um die Organisation der Beförderung kümmere sich die Verwaltung bereits, schilderte er. Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigte sich der Schulleiter froh darüber, dass die Gemeinde die Beförderung der Schüler organisiere.

Finkbeiner bestätigte dann: „Aktuell haben wir 19 Anmeldungen für Klasse fünf.“ Insgesamt besuchen derzeit knapp 100 Schüler (92) die Witthohschule. 15 von ihnen werden in diesem Jahr den Schulabschluss machen. An der aktuellen Anmeldezahl „wird sich großartig nichts verändern“, schätzte der Schulleiter ein. „Wir sind sehr zufrieden. Für uns als Schule ist das optimal, und mit 19 Schülern haben wir eine schöne Klassengröße.“

Er betonte auch, dass er stolz auf sein Kollegium sei. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, fasste er zusammen.