Es ist wieder soweit: Sonntagnacht wird an der Uhr gedreht. Damit wird von der Winterzeit zur Sommerzeit gewechselt. Um 2 Uhr heißt es dann: Den Zeiger einmal im Uhrzeigersinn im Kreis drehen. Und plötzlich ist es 3 Uhr: Willkommen in der Sommerzeit.

Doch damit soll im Jahr 2021 Schluss sein. Das hat das Europäische Parlament in dieser Woche beschlossen. Staaten, die sich für die Sommerzeit entscheiden, stellen die Uhren ein letztes Mal im März 2021 um. Bei Ländern, die sich für die Winterzeit entscheiden, wird letztmals im Herbst 2021, genauer gesagt am 31. Oktober, an der Uhr gedreht.

Funkuhren und viele Smartphones stellen sich automatisch um. Bei herkömmlichen Wand- oder Armbanduhren müssen die Besitzer noch selbst Hand anlegen. Doch wie sieht das eigentlich bei Kirchturmuhren aus? Werden diese noch manuell umgestellt oder läuft auch dabei alles automatisch ab?

Wie Pfarrer Axel Maier auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, werden die Kirchturmuhren in Immendingen über Funk gesteuert und stellen sich automatisch um. In früheren Jahren sei in der Gottesdienstordnung noch auf die Zeitumstellung hingewiesen worden, erinnert er sich. Das sei heutzutage nicht mehr der Fall. Die Leute würden medial mehrfach auf die Zeitumstellung aufmerksam gemacht, sagt er.

Synke Foith, Mesnerin der evangelischen Kirchengemeinde in Immendingen, berichtet auf Nachfrage, dass sich die Kirchturmuhr nach der Atomuhr richte. Das sei „mit Sicherheit“ seit 15 Jahren so, eher noch länger, blickt sie zurück.

Auch in Emmingen-Liptingen läuft die Zeitumstellung automatisch ab. Vor 30 Jahren sei in der St. Silvester Kirche in Emmingen eine Funkuhr eingebaut worden, teilt Kirchengemeinderätin Ulrike Störk auf Nachfrage unserer Zeitung mit.