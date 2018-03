Anna-Maria Zimmermann: „DSDS war ein großes Sprungbrett“

Die Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann feiert mit ihrem Auftritt am Samstag, 24. Februar in der Après-Ski-Hütte „zur durschtigä Dupfee“ bei Emmingen ihre Premiere im Landkreis Tuttlingen. Unser Reporter Simon Schneider hat die 29-Jährige unter anderem zu ihrer musikalischen Karriere und ihrem aktuellen Album befragt.

Anna-Maria Zimmermann, Sie sind frischgebackene und stolze Mutter eines Sohnes und zugleich eine gefragte Schlagersängerin. Wie bekommen Sie da ihren Alltag zwischen Baby und Auftritten gemeistert?

Wenig Schlaf und eine gute Augencreme sind dafür nötig (lacht). Werktags bin ich ganz Mama und für meinen Sohn Matti da. Am Wochenende stehe ich meistens auf der Bühne. Mein Mann betreibt ein Restaurant und befindet sich derzeit in der Nebensaison. So hat er Zeit, sich um Matti zu kümmern. Außerdem hat der Kleine zwei tolle Omis und Opis, die für ihn da sind und sich immer sehr auf ihn freuen. Man muss einfach gut planen, dann bekommt man alles unter einen Hut.

Sie nahmen 2006 an der dritten Staffel von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) teil und belegten dort den sechsten Platz. Wie sehr hat Ihnen die Casting-Show mit Blick auf Ihre Gesangskarriere geholfen?

DSDS war für mich ein großes Sprungbrett. Ich lernte dort als junges Mädchen viel und sammelte Erfahrungen. Ich habe in ziemlich kurzer Zeit gelernt, wie man beispielsweise mit der Presse umgeht oder wie man sich auf der Bühne richtig bewegt. Insgesamt war die DSDS-Zeit eine sehr positive Erfahrung für mich.

2010 stürzten Sie aus etwa zehn Metern Höhe mit einem Helikopter ab und wurden dabei schwerst verletzt. Welches Handicap haben Sie dadurch?

Es ist eigentlich nur noch der linke Arm, der nicht mehr so funktioniert, wie er soll, da er gelähmt ist. Das ist das größte Handicap, das ich habe. Ebenso habe ich ein Stück von der Lunge verloren, was aber nicht weiter schlimm ist. Hier gilt es darauf zu achten, dass man gut trainiert ist, viel Sport treibt und sich gesund ernährt. Über einen langen Zeitraum bis heute habe ich gelernt, mit diesen Einschränkungen sehr gut umzugehen und sie zu akzeptieren.

Ihr aktuelles Schlageralbum heißt „Himmelblau“. Bringen Sie dieses mit auf den Witthoh und welche Songs sind darauf zu hören?

Auf jeden Fall habe ich „Himmelblau“ im Gepäck. Mehrere Nummern davon gibt es auf die Ohren, darunter „Himmelblaue Augen“. Das Album ist eine Mischung aus allem und sehr abwechslungsreich. Sowohl muntere Songs, Partynummern aber auch Balladen sind dabei. Natürlich bringe ich meine bekanntesten Singles „1000 Träume weit“ und „100 000 leuchtende Sterne“ mit nach Emmingen. Die Gäste können sich also auf eine ausgelassene Stimmung gefasst machen. Ich freue mich auf eine tolle Après-Ski-Party.