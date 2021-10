Anja Burbach führt nun das DRK Emmingen-Liptingen

Beim DRK Emmingen-Liptingen hat es einen Wechsel im Vorstand gegeben. Bei der Jahreshauptversammlung wurde Anja Burbach für drei Jahre als Vorsitzende gewählt und löst damit Erich Riegger ab, der stattdessen für zwei Jahre zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde.

Andrea Kathan lobte in ihrem Rückblick die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Institutionen. Beispielsweise bei der Übung an der Michaeliskirche in Liptingen bei der ein Verkehrsunfall mit Lkw angenommen wurde samt mehrerer Verletzten, die versorgt werden mussten. Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehrkameraden bei der Bergung sei sehr erfolgreich gewesen, so Bereitschaftsleiter Matthias Riegger, der generell von einem bewegten Jahr sprach. Denn das jährliche Kinderferienprogramm, die Sanitätseinsätze beispielsweise bei Sportplatzdiensten oder Alarmeinsätzen sowie die 14 Dienstabende waren notwendige Einsätze.

Fleißig war auch das Jugendrotkreuz, das fast 2000 Stunden geleistet hatte, wie Alexander Schlosser berichtete. Durch die Schrottsammlung kam etwas Geld zusammen. Die (Notfall)-Betreuung der Hausnotrufmitglieder werde weiterhin vom DRK übernommen und diene immer noch als Pilotprojekt im Kreisverband Tuttlingen.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Matthias Riegger wird auf drei Jahre als Bereitschaftsleiter gewählt; Denise Mader und Sabrina Schellhammer (beide Beisitzer auf drei weitere Jahre); Michael Schwab und Marion Schlosser (beide Kassenprüfer auf drei weitere Jahre).

Zudem wurden folgende Mitglieder geehrt: Nick Zabel (10 Jahre), Julia Burbach (15 Jahre), Michael Schwab (20 Jahre), Sabrina Schellhammer, Carmen Schröder, Anja Burbach (25 Jahre), Martin Renner (40 Jahre), Wolfgang Klöck, Manfred Schlosser, Kurt Kirchmann (55 Jahre). Er überreichte den Geehrten nebst einer Ehrenurkunde vom DRK auch die Verdienst-Spange.