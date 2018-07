Alle Schulabgänger in Emmingen-Liptingen sind unter der Haube

22 Hauptschüler haben am Freitagabend bei der Schulentlassfeier der Witthohschule in Emmingen-Liptingen ihre Zeugnisse erhalten. Alle Schulabgänger haben einen Lehrvertrag oder die Zusage einer weiterführenden Schule.

In der Kirche St. Silvester in Emmingen formte der ökumenische Gottesdienst, den der evangelischen Pfarrer Johannes Wischmeyer leitete, den Auftakt der Schulentlassfeier.

Das weitere Festprogramm fand in der Witthohhalle statt. Schulleiter Tobias Finkbeiner bezeichnete die zurückliegende Zeit an der Witthohschule als „wichtigen Lebensabschnitt“, den die Schüler mit „sehr guten Ergebnissen und vielen Auszeichnungen“ hinter sich gebracht hätten. Schulbeste ist Jennifer Janzik.

Finkbeiner betonte, dass jeder der 22 Schüler die Prüfung bestanden hätte und entweder einen Ausbildungsvertrag in der Tasche oder eine Zusage einer weiterführenden Schule hätte.

Jetzt sei es an der Zeit, „sein Leben selbst in die Hand zu nehmen“, sagte er den Schulabgängern in seiner Rede. Der Schulleiter dankte den Eltern für die Hilfestellung, die zwar nicht immer einfach gewesen sei, aber die ebenso zu dem erfolgreichen Abschluss beigetragen hätte. Ebenso richtete er ein Dank an Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler und den Gemeinderat, da diese die Schule und ihn als Schulleiter bestmöglich unterstützen würden.

Von Seiten der Gemeinde sprach der stellvertretende Bürgermeister Ralf Bonacker zu den Schülern. Er gratulierte ihnen, auch im Namen von Löffler, für die bestandenen Prüfungen, die Auszeichnungen und wünschte den Jugendlichen „viel Erfolg und Mut“ für die anstehende Ausbildungs- oder Schulzeit.

Die Schüler gestalteten ihre Schulentlassfeier und die musikalische Umrahmung, die von Lehrern unterstützt wurde, selbst und sorgten damit für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Auf einer großen Leinwand sahen die Eltern und Lehrer die Vorstellung der Abschlussklasse. Ein Highlight der Abschlussfeier stellte die Akrobatikaufführung dar. Mehrere einheitlich sportlich gekleidete Mädels zeigten auf Welthits wie „Stay“ von der Gruppe Hurts eine beeindruckende und sehenswerte Choreographie, die mit viel Applaus umjubelt wurde. Nach weiteren Festreden und einer Fotorückblende war es die Zeugnisvergabe, die den Schlusspunkt des offiziellen Teils setzte.

Im Anschluss luden die Eltern und Schüler alle Feiergäste zu einem Stehempfang ein.

Die Schüler im Überblick

Folgende 22 Schüler der Witthohschule in Emmingen-Liptingen haben ihren Hauptschulabschluss in der Tasche :

Pier Al Husein (L), Alexander Breit, Eric Buhl (P), Malte Gogolin, Oleg Ivanov, Elias Kohn, Daniel Liashenko (L), Lukas Strähle (L), Luis Wernz (L), Nick Zabel (L), Lea Baden (L), Anna Breselge, Angelika Gerdt, Jennifer Janzik (P), Meryan Karabas, Celine Keller (P), Lea Kunkel (P), Selina Laabsch, Monique Rockus (L), Lilly Schillinger (P), Zoe Schnakenberg und Imke Wäcken (P).