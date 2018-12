Ab 2019 gibt es in Emmingen-Liptingen alle vier Jahre neue Lampen

Künftig werden die Natrium-Dampf-Lampen, die Emmingen-Liptingens Straßen beleuchten, im Vier-Jahres-Turnus ausgetauscht. Das hat der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Weil immer wieder Lampen ausfallen, hofft die Gemeinde, dass sich die Verkehrssicherheit erhöht.

Ab 2019 gibt es in Emmingen-Liptingen ein rollierendes System, was die Erneuerung der Straßenbeleuchtung betrifft. Statt wie bisher nur die kaputt gegangenen Leuchtmittel zu ersetzen, werden in einem Vier-Jahres-Turnus die vorhandenen Natrium-Dampf-Lampen – insgesamt gibt es in der Gemeinde rund 720 davon – ausgetauscht. Das bringe eine Verbesserung in der Verkehrssicherheit, wurde in der Ausschusssitzung erläutert. Denn bisher habe es immer wieder dunkle Flecken gegeben, wenn Lampen ausgefallen sind.

Der Grund: Es musste immer eine Anzahl an defekten Lampen zusammen kommen, bis diese ausgetauscht wurden. „Von der Bürgerschaft wurde bei der Gemeinde dann bereits nach einer Woche scharf nachgefragt“, schilderte Bürgermeister Joachim Löffler.

Bereits in einer früheren Sitzung war die Frage aufgekommen, ob kaputte Natrium-Dampf-Lampen nicht auf LED umgerüstet werden könnten. Technisch sei dies inzwischen möglich, weil die LEDs in puncto Helligkeit und Größe des Lichtkegels aufgeholt hätten, schilderte Hauptamtsleiter Patrick Allweiler. Allerdings seien die Kosten viel höher. Geht die Gemeinde heute von 23 Euro brutto pro Natrium-Dampf-Lampe aus – das entspricht jährlichen Kosten von etwa 4140 Euro –, verursacht eine LED laut Energiebüro Kosten von rund 350 Euro pro Lampe. „Man muss bedenken, dass auch ein solches Leuchtmittel kaputt geht. Das ist einfach sehr teuer“, fasste Bauhofleiter Lothar Mader zusammen. „Mit der Montage sind für eine Lampe 450 Euro weg wie nix“, rechnete er vor.

Die Neubaugebiete sowie die Durchgangsstraßen seien bereits mit LEDs ausgestattet. Mader schätzt die Zahl auf etwa 150 Stück. Diese werden auch weiterhin nur dann ausgetauscht, wenn sie kaputt sind. „Wir reden heute überall von Klimaschutz“, merkte Angelika Störk (FI) an. Da spiele der Stromverbrauch auch eine Rolle. Sie fragte nach den Kosten des bisherigen Systems. Zum einstimmigen Grundsatzbeschluss regte Bürgermeister Löffler an, den Stromverbrauch genauer aufzudröseln und in Erfahrung zu bringen, wie viele Lampen im Einsatz sind.