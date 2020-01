Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehr als 3000 Euro hat sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Hauptstraße in Emmingen ereignet. Eine 91-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße einfahren und übersah einen von hinten herannahenden Linienbus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.