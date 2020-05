75 Jahre Kriegsende: Horst Leiber zeichnet seine Erinnerungen auf

Weil der Emminger Horst Leiber keine Aufzeichnungen zum Kriegsende in Emmingen finden konnte, hielt er seine eigenen Eindrücke fest. Er schreibt:

1943 wurde unser Vater zur Wehrmacht eingezogen und hatte das Glück, vermutlich um sofort im Dorf zu sein, wenn Not am Mann ist, als Fahrer der Offiziere des Rüstungskommando Villingen zu dienen. Neider pflegten ihn zu hänseln „er habe das militärische Grüßen in den Fluren des Amtes gelernt “. Dieses Kommando wurde in den letzten Kriegstagen aufgelöst, sodass er 1945 beim Einmarsch der Franzosen am 21. April 1945 Zuhause war. Bis zur letzten Minute war er mit der Instandsetzung (oder der Verhinderung) des Lanz-Traktors, des Hofbauern Albert Hilzinger zu Gange, der die einige Tage zuvor im Adlersaal einquartierten Volkssturmmänner vor den anrückenden französischen Einheiten in Sicherheit bringen sollte.

Unser ältester Bruder Fritz wurde einige Monate zuvor zu „Schanzarbeiten“ in Südfrankreich eingezogen. Die Amerikaner nahmen ihn gefangen und nach kurzer Lagerzeit und einer ernsthaften Fischvergiftung als 17-Jähriger nach Hause geschickt. Unser Zweitältester Bruder Georg, Jahrgang 1929 hat sich Tage vor dem Einmarsch der Franzosen, beim täglichen Appell der Volksturmmänner, mit seinem Freund Heinrich Leiber „Freiwillig“ gemeldet. Ernsthafte Worte unseres Vaters hat die Beiden offensichtlich wieder zur Vernunft gebracht. Vor Einmarsch der Franzosen brach Hektik in unserer Werkstatt aus. Der dort stehende große Kanonenofen wurde von unserer Mutter und uns Kinder mit Bücher und Schriften und allem was auf das Dritte Reich Hinweise gab, kräftig gefüttert. Aus der großen Hitlerfahne war bereits Tage zuvor der weiße Kreis mit schwarzem Hakenkreuz ausgeschnitten. Der restliche rote Stoff wurde später zu Unterhemden für mich und meine Brüder verarbeitet. Am späten Nachmittag des 21. April wurden auf der Höhe der Windegg französische Panzer gesichtet, die mit Einbruch der Dämmerung im Ort einrückten.

Dabei hatte unsere Familie vermutlich besonderes Glück. Unser Vater hatte, wie auch einige andere Dorfbewohner, einen Bunker gebaut. Unser Bunker war etwa 200 Meter vom Wohnhaus entfernt in unserem Gartengrundstück das zwischen Unterdorfstraße (heute Hauptstraße) und Schulstraße eingegraben. Das etwas abschüssige Gelände, abgelegen von den Verkehrswegen, bot ideale Voraussetzungen, sich in Sicherheit zu wägen. Der Bunker war relativ großzügig angelegt, hatte rechts eine kleine Eingangstür, war circa acht Meter lang und circa drei bis dreieinhalb Meter breit. Links am Ende der Erdhöhle, in der ein Erwachsener etwas gebückt stehen konnte, war ein kleines, schmales Fenster eingebaut. Unsere Mutter bezog mit uns Kindern gegen Abend Quartier im Bunker mit ess- und trinkbaren Vorräten.

Wir hörten schon den Lärm der Panzer und ab und zu auch Maschinengewehrfeuer, als endlich unser Vater mit Georg und dem Bauer Albert Hilzinger in den Bunker stürmten. Sie waren, wie ich erwähnte, mit dem Bulldog beschäftigt. Wir alle fühlten uns in Sicherheit, hatten aber dennoch Angst, die sich noch steigern sollte. Die französische Panzereinheit rückte auf der Straße von Hattingen kommend in den Ort ein. Es war anzunehmen, dass sie die Straße ins Unterdorf weiter benutzt. Das taten sie aber nicht und bogen bei der Bäckerei Gassner/Rathaus in die Schulstraße ein und fuhren diese bis zur Brücke des Mühlenbachs. Die Holzbrücke krachte unter der Last des ersten Panzers ein. Vermutlich dem Kommando gehorchend, schwenkten die nachfolgenden Panzer um 45 Grad nach links und rollten etwa 50 Meter an uns vorbei, über den Adlergarten ins Unterdorf. Nicht vorstellbar, welches Glück wir hatten.

Noch in der Nacht, als wir unseren Bunker verließen und in unser Haus zurück kamen, wurde die Bevölkerung durch den Ortspolizisten Alber durch „ausschellen“ informiert, dass jedermann, der einem Soldaten Unterschlupf gewährt, hart bestraft wird. Bis spätestens 8 Uhr morgens sollte das auf der eingerichteten Kommandantur gemeldet werden. Unser Nachbar Nepomuk Heller hatte es einem deutschen Soldaten erlaubt, auf seinem Heustock zu schlafen. Er folgte diesem Aufruf und wurde sofort für einige Tage eingesperrt.

Zur Verständigung und der Übermittlung von Anweisungen der Besatzer, setzten die Franzosen unseren Dorfschullehrer Herrn Franz Kaiser ein. Er war der französischen Sprache etwas mächtig und versuchte zu vermitteln, wenn Probleme auftauchten.

Unsere bescheidene Werkstatt Einrichtung wurde von der französischen Besatzung ausgeräumt. Ich kann mich daran noch gut erinnern. Vom Schlafzimmerfenster meiner Eltern aus habe ich beobachtet, wie ein riesiger Panzer rückwärts ans Werkstatttor fuhr und die Soldaten alles, was einigermaßen brauchbar war, im für mich riesigen Gerät verstaut haben. Das Gefährt war so groß, dass die Einstiegsluke fast bis zum Schlafzimmerfenster reichte. Jedenfalls hat mich der Soldat, der seinen Helm zur Luke herausstreckte, gesehen und mir eine olivfarbige Blechdose hochgereicht. Für mich war er im Moment der Größte, bis ich meinem Vater die Blechdose zeigte und er meine große Freude absolut nicht teilen konnte.

Seitlich war die Dose aufzurollen und einige Kekse, Bonbons und Schokolade kamen zum Vorschein. Auch ein in der Scheune (später obere Werkstatt) verstecktes Opel Cabriolet haben die Franzosen entdeckt und natürlich mitgenommen. Mein Vater war bei den Franzosen ohnehin nicht besonders beliebt und hat ab und zu auch Schläge bekommen. Der Anlass war, dass er nicht hatte, oder nicht heraus rücken wollte, was die Soldaten von ihm wollten. Zum Teil hatten sich junge, einheimische Mädchen mit den Soldaten, die über vier Monate den Ort belagerten, angefreundet. Im Dorf war bekannt, der Valentin hat´s sicher, auch wenn unterm Heu versteckt. So kamen die Soldaten oft in „Begleitung“, um kaputtgegangenes in Haus und Haushalt zu ersetzten.

Das Verhältnis zu den Offizieren und Soldaten wurde besser, als unser Vater aus Granatkartuschen, die etwa zehn Zentimeter Durchmesser hatten, Achselklappen angefertigt hat. Eine alte Drehmaschine, die selbst für die Franzosen nicht wert war sie mitzunehmen, und handwerkliches Können hat dies ermöglicht. Messingkartuschen waren üppig vorhanden und stammten aus dem Artilleriebeschuss, der tagelang von der Wiese beim Heinrich Buhl (heute Bauhof Störk) in die Wälder bei Mauenheim erfolgte.

Dort hatten die Franzosen noch versprengte SS und Volkssturm Verbände, die teilweise noch Sinnlosen Widerstand leisteten, aufgespürt. Abgeschossene Kartuschen wurden von den Soldaten immer öfters gebracht, denn die goldglänzenden Streifen waren unter ihnen sehr begehrt. Das Reststück der Kartusche war wegen ihrer dicken Wandung für die Achselklappen nicht geeignet. Aus einem dieser Reststücke gibt es noch heute ein Beweisstück. Mein Bruder Erich, doch sieben Jahre älter als ich, bastelte aus einem der Reststücke eine Schelle (Glocke), die noch heute jeweils zur Fastnachtszeit vom Narrenpolizist genutzt und wegen des guten Klangs wohl behütet wird.

Die Tage und Wochen waren für uns Kinder und Jugendliche teils hoch interessant. In den Tagen der Ausgangssperre war man mit Brettspielen am Küchentisch beschäftigt und oft spielte sich Interessantes auf der Straße ab, wenn Pferdegespanne der marokkanischen Einheiten oder französische Panzer durchrollten. Ein bleibendes Bild: Am langen Kanonenrohr der Panzer hingen oft lebende Hühner, die jeweils Paarweise an den Füßen gefesselt, auf den Suppentopf gewartet haben.

Auch immer interessant waren trotz Ausgangssperre die Ausflüge in nächster Umgebung. Zeit hatten wir ja, die Dorfschule war zu unserer Freude ohnehin auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Versteckspiel in den engen Gassen zwischen den alten Häusern und das Aufspüren von Dingen, die in Kriegstagen auch bei uns teilweise herumlagen, machte Spaß. Wenn wir zum Beispiel Gewehr- oder Maschinengewehr-Munition fanden, und das war fast täglich der Fall, steckten wir die Patrone in das Fingerloch des Messerbalkens, drückten fest dagegen und die Geschossspitze ließ sich so leicht von der Patronenhülse trennen. Das Pulver rieselte heraus und gab anschließend ein tolles Feuerwerk.

Unser Bruder Ewald war da besonders fündig und beschlagen. Die Beute reichte, von der Hohner Mundharmonika und Agfa Filmrollen, die meist auf den Nachttischen der einquartierten Offiziere zu „organisieren“ waren, über Munition, Handgranaten und Gewehre. Der Job war nicht ungefährlich. Oft gab es ein paar Ohrfeigen, wenn wir erwischt wurden. Und ab und zu kam es zu tragischen Unfällen, die in tiefer Erinnerung bleiben. So geschah auch der Unfall, den mein Jugendfreund Oswald Bär beinahe das Leben gekostet hätte. Wir waren zusammen auf „Erkundungstour“. Wir fanden einen noch fast gefüllten Benzinkanister. Hinterm Adlersaal bei den zwei großen Tannen war meist Treffpunkt. Oswald holte im Schlachtraum eine runde, weiß emaillierte Schüssel, die wir mit Benzin füllten. Oswald hatte auch Streichhölzer dabei und zündete an. Eine riesige Stichflamme versetzte uns in Angst. Er packte die Schüssel, die er ausgießen wollte, was zu einem furchtbaren Desaster führte. Mit dem brennenden Benzin übergoss er sich und brannte wie eine Fackel. Er rannte davon und sprang vermutlich instinktiv in einen mit kaltem Wasser gefüllten hölzernen Brühzuber im Schlachtraum. Ein französischer Arzt versorgte ihn lange Zeit und rettete sein Leben. Oft hörten wir seine Schreie in der Nachbarschaft, wenn sein Verband gewechselt wurde.

Ein weiterer, schwererer Unfall hat sich im Dorf ereignet. Adolf Heller, er war etwas älter als ich, hat hinter dem Rathaus eine Handgranate gefunden. Er nahm sie mit und setzte sich auf die Bank, die vor dem elterlichen Haus im Hotterloch (heute Rosenstraße) stand. Er wollte den eiförmigen Fund aufschrauben und nahm ihn zwischen die Beine. Eine schreckliche Explosion beendete sein noch junges Leben.

So gab es noch etliche traurige Ereignisse im Dorf. Einige Tage vor dem Einmarsch der Franzosen waren über dem Ort immer öfters einzelne Kampfflugzeuge zu hören und zu sehen. Sie flogen oft so tief, dass die Piloten in den Kabinen zu sehen waren. Reinhard Störk (48 Ja.) fuhr täglich die Milch der hiesigen Bauern nach Tuttlingen. Auf dem Rückweg holte er am Bahnhof Sendungen ab und stellte diese in Emmingen zu. Er war mit seinem roten Holzvergaser (Traktor) mit Anhänger im Unterdorf unterwegs. Kinder waren vom Mitfahren besonders begeistert und sprangen gelegentlich auf den Anhänger auf. Mein Bruder Erich mit zwei seiner Freunde nahmen an diesem Tag diese Gelegenheit wahr. Kurz danach, beim Überfahren des Mühlebachs, bemerkten sie einen Flieger, der aus östlicher Richtung kam. Das Flugzeug drehte eine Schleife und kam kurze Zeit später zurück und verfolgte mit einigen Salven das Fahrzeug von Reinhard Störk, der sich inzwischen fast am Ortsausgang Richtung Engen befand. Kurzerhand stoppte dieser sein Fahrzeug und rannte mit den aufgesprungenen Jugendlichen in das nächstgelegene Haus. Der Pilot gab aber leider nicht auf, kam nach kurzer Zeit wieder zurück und feuerte auf die östliche Hauswand. Reinhard Störk, der gerade einen Blick vom Kellerfenster aus riskierte, wurde dabei tödlich getroffen.

Heinrich Buhl (54 Ja.), betrieb neben seiner Landwirtschaft einen Steinbrecher. Er hatte ihn im Wald, durch den Einmarsch der Franzosen einfach verlassen und wollte einige Tage danach sehen ob alles in Ordnung ist. Leider kam er nie zurück. Er wurde Tage später im Wald erschlagen aufgefunden. Es konnte in den Wirren der Tage nie geklärt werden was passiert war.