39-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall kurz vor Emmingen

Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Tuttlingen hat am Samstagnachmittag auf der B491 zwischen Engen und Emmingen einen Radfahrer angefahren. Der Radfahrer, der laut Polizei keinen Helm trug, wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb..

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der 39 Jahre alte Radfahrer, der laut Polizei in München wohnte, auf dem Weg von Engen Richtung Emmingen mit seinem Mountainbike nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen, der nach Emmingen in die Hegaustraße mündete, als er vom Mini des Autofahrers erfasst wurde. „Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt“, teilte die Polizei mit.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B491 für mehrere Stunden gesperrt.

Außerdem waren zur Bewältigung des Verkehrsunfalls der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr, als auch die Straßenmeisterei Engen, eingesetzt.