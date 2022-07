30 000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Leichte Verletzungen bei drei Personen und Sachschaden von 30 000 Euro Schaden: Am Mittwochnachmittag sind laut der Polizei drei Fahrzeuge auf der Bundesstraße 491 zwischen Tuttlingen und dem Kreisverkehr am „Seltenbacher Hof“ kollidiert.

Eine 20-Jährige war mit einem Renault Twingo aus Richtung "Seltenbacher Hof" kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs und musste aufgrund eines mit eingeschalteten Warnblinkleuchte stehenden Mitsubishi ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter der Frau fahrender 20-Jähriger prallte mit einem VW gegen das Heck des Renault.

Durch die Wucht krachte der Renault noch gegen den Mitsubishi einer 72-Jährigen. Der VW-Fahrer, die Renault-Fahrerin und ein Mitfahrer verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Die entstandenen Sachschäden an den Autos schätzte die Polizei am VW auf eine Höhe von rund 10 000 Euro, am Renault auf 14 000 Euro und am Mitsubishi auf ungefähr 6 000 Euro.