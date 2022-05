28-Jähriger kracht in Gegenverkehr, 40-Jähriger schwer verletzt

Zwei Männer sind bei einem schweren Unfall zwischen Emmingen-Liptingen und Talmühle verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, krachten sie am Montagabend kurz nach 21 Uhr auf der B 491 zusammen. Offenbar war der Unfallverursacher auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Audi die leicht abschüssige und kurvenreiche B 491 von Emmingen kommend in Richtung Talmühle. In einer Rechtskurve kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Seat eines entgegenkommenden 40-Jährigen zusammen. Durch den heftigen Aufprall schleuderten beide Wagen von der Straße. Der Seat-Fahrer verletzte sich schwer und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Der Audi-Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei traf den leicht verletzten Mann an seiner Wohnung an. Hier stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Außerdem war er nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Der Sachschaden am Audi wird von der Polizei auf 30 000 Euro geschätzt und der am Seat auf 15 000 Euro.