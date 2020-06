17-Jähriger Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Emmingen und Eigeltingen zugezogen. Laut Polizeibericht fuhr er gegen 11.30 Uhr aus Richtung Schenkenberg in Richtung Wasserburgerhof. Nach einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und stürzte auf die Straße.

Der verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Yamaha, die nach dem Unfall abtransportiert werden musste, entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.