15 Absolventen sind bereit für ihren nächsten Lebensabschnitt

„Grund zum Feiern“, hat Rektor Tobias Finkbeiner von der Witthohschule in Emmingen am Freitag bei der Schulabschlussfeier gesehen: Alle 15 Schüler haben „gelungene“ Hauptschulabschlüsse zum Übergang in einen neuen Lebensabschnitt hingelegt. Dafür sei auch der Gemeinde für deren Anteil am Erfolg zu danken.

Gemeinderat und Bürgermeister würden die Schule „mit Wohlwollen“ begleiten und für die „bestmögliche Unterstützung“ stehen. Dazu hatte er für die Kommune eine gute Nachricht: Für die neue fünfte Klasse sind 22 Kinder angemeldet.

„Ihr seid alle Sieger“, gratulierte er seiner Abschlussklasse. Denn alle hätten mit einem Ausbildungsplatz oder dem Wechsel auf eine weiterführende Schule ein respektables Zwischenziel erreicht. Jeder habe die Möglichkeit, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Für die gute Unterstützung dankte er dem Lehrerkollegium. Diesem Dank schlossen sich die Elternsprecherinnen Cornelia Michalke und Andrea Stähle an.

Für die Gemeinde dankte Ralf Bonacker in Vertretung des verhinderten Bürgermeisters Joachim Löffler. Er hob den „guten Kontakt“ der Schule zur Gemeinde hervor. Dabei wies er darauf hin, dass es ein großes Anliegen sei, „dass die Schule Bestand hat“. Sie sei zwar „eine kleine Einheit“, aber „ihre guten Ergebnisse sprechen für sich“. Und: Die aktuellen Anmeldezahlen „bestärken uns machbare Wünsche zu erfüllen“.

Die Klassenlehrerinnen Sarah Mey und Daniela Knittel erinnerten an die Erfahrungen bei der Klassenfahrt in die Schweiz: Selbst unüberwindlich erscheinende Berge seien mit Ausdauer „geschafft“ worden. Sie wünschten den ehemaligen Schülern zudem Mut, um in ihrem neuen Lebensabschnitt Entscheidungen für ihr eigenes Leben zu treffen.

Für die Begleitung auf ihrem bisherigen Lebensweg dankten die Schülervertreterinnen Susanne Michalke und Lea König. Zum Unterhaltungsprogramm gehörten der „Werdegang in Bildern – vom Knirps zum Teenager“, der Tanz der Projektprüfung und Bilder aus der gemeinsamen Schulzeit. Die musikalische Gestaltung erfolgte durch Rektor Finkbeiner und Klassenlehrerin Daniela Knittel. Sie konnten ihren Absolventen vor großem Publikum – darunter als Ehrengast der langjährige Schulleiter Frieder Schray – in der Witthohhalle dabei ein letztes Mal „den Marsch blasen“.

Vier Schülerinnen erhielten einen Preis. Zwei Schülerinnen und vier Schüler wurden mit einer Belobigung ausgezeichnet. Den Preis der Gemeinde erhielt Susanne Michalke als Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,5. Die erfolgreichen Absolventen: Mario Al-Husein, Sylvan Sean Clemens (Lob), Italo Cosmin (L), Nico Laux (L), Mahmut Tunckasik, Onur Yildiz (L), Semira Bär (Preis), Nicole Faust (P), Julienne Heer (L), Jana Heim (L), Lea König (P), Susanne Michalke (P), Cinzia Oliveri, Michelle Strähle, Anna-Lena Wolf. (ws)