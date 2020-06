10 000 Euro Schaden bei Unfall auf der Bundesstraße

Ein Schaden von mehr als 10 000 Euro ist die Folge eines Unfalls der sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße 491 zwischen Emmingen und dem Kreisverkehr B 311/B 14/B 491 ereignet hat. Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Mitsubishis fuhr nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr zunächst in Richtung Emmingen. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr bog er nach links in einen Waldweg ab, wendete und bog wieder nach rechts auf die Straße in Richtung Kreisverkehr ein. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei, vermutlich aufgrund der blendenden Sonne, den Lastwagen eines 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, verletzt wurde dabei niemand.