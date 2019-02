Ärztehaus Liptingen: Gemeinderat soll Startschuss geben

In der kommenden Woche soll der Bauantrag für das Ärztehaus in der Liptinger Mättlestraße beim Landratsamt eingereicht werden. Insgesamt soll die Praxis Platz für bis zu drei Ärzte bieten, schildert Investor Markus Breinlinger von der Tuttlinger HIS-Gruppe. In Rücksprache mit Jürgen Kaufmann und weiteren Ärzten seien die Praxis-Räume optimiert worden. Darüber wird es eine Senioren-WG mit acht Plätzen geben. Und: „Es ist jetzt definitiv klar, dass im Dachgeschoss zwei Wohnungen entstehen“, schildert er. In der Februar-Sitzung soll der Gemeinderat „den Startschuss für den gesamten Werdegang des Bauantrags geben“, sagt Breinlinger. Nach der Zusage der Gemeinde will er im März das Grundstück kaufen. Im April werde dann mit den Grundstücksarbeiten begonnen. Die beiden Garagen sollen abgerissen und das Grundstück ausgehoben werden. Im Sommer soll der Bau dann „so richtig“ starten.