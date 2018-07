Ärztehaus Liptingen: Entscheidung wird am Freitag bekanntgegeben

Der mögliche Investor für das Liptinger Ärztehaus, Markus Breinlinger von der Tuttlinger HIS-Gruppe, hat am Montagabend dem Gemeinderat Emmingen-Liptingen in einer nichtöffentlichen Sitzung sein Konzept vorgestellt. Am Freitag will die Gemeindeverwaltung die Entscheidung des Gremiums über eine mögliche Zusammenarbeit mit ihm veröffentlichen. Bürgermeister Joachim Löffler erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass am Montagabend Beschlüsse gefasst worden seien und er diese am Freitag im Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlichen werde. Zuvor wolle er nichts sagen. Breinlinger selbst erklärte auf Nachfrage am Dienstag: „Ich weiß noch nichts, ich bin bei der Abstimmung nicht mehr dabei gewesen.“ Er habe selbst auch noch keine weiteren Informationen über den Ausgang der Sitzung erhalten, sehe die Tendenz aber eher positiv.