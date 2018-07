Musikanten wollen mit ihrer Musik eine Botschaft vermitteln. Vor allem die Freude an der Musik verbindet den Musikverein Egesheim. In seinem Jahreskonzert konnte er diese wieder vermitteln.

Polkas und Märsche sind immer wieder beliebt beim Publikum. Für die Polka „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble bekamen die Egesheimer Musikanten besonders viel Applaus. Begeistert klatschten die Zuhörer zur fröhlichen Melodie mit. Da ist es nicht verwunderlich, dass Komponist Gäble einst sagte: „Mein Leben ist Musik“. Diese Anekdote trug Christine Sieger vor, die zu allen Stücken einen passenden Kommentar parat hatte. Zum Marsch „Arsenal“ von Jan van der Roost meinte Christine Sieger: „Märsche sind vor allem bei der älteren Generation beliebt“, doch die Ausstrahlung dieses Stückes banne jung und alt. Tatsächlich verlangte das Publikum einstimmig nach einer Zugabe, welche es auch bekam.

Mit dem klar klingenden „Chicago Festival“ waren die Egesheimer in ihren Teil des Konzertes eingestiegen. Das eher impulsive Musikstück ist auch mit langsamen Teilen durchzogen. „Once upon a time in the West“ ist die Titelmusik zum Westernfilm „Spiel mir das Lied vom Tod“. Anja Dreher bereicherte das Stück mit einem Solo auf dem Saxophon. Christine Sieger bemerkte: „Die Musik in diesem Film zeigt das, was sonst Bilder zeigen müssten.“

In „Adebars Reise – der Flug der Störche“ wird auf musikalische Weise der Flug der Störche in den Süden beschrieben. „Das Tenorhorn veranschaulicht in einem Solo die Handlungen der Störche“, sagte Christine Sieger. Als Zuhörer konnte man die verschiedenen Etappen der Storchen-Reise durch die Musik gut mitverfolgen.

Die Jungmusikanten des Musikvereins Egesheim eröffneten das Konzert. Yvonne Keller spielte ein Weihnachtslied auf dem Saxophon, Anna-Lena Probst und Hanna Weiß bewiesen ihr Können auf der Klarinette.

Der Musikverein Hartheim spielte als Gast überwiegend moderne Musik. Ansagerin Ingrid Hirsch behielt Recht als sie meinte: „Alle Musiker werden ihr Bestes geben“. Wie sie schon sagte, war das Programm „gespickt mit allerlei Highlights“. Die Verschiedenheit ihrer Stücke kam bei den Hartheimern klar zum Vorschein. Das eher flotte „Don’t leave me this way“ zeigte deutlich: für dieses Stück braucht man jedes einzelne Instrument. Die Musiker schienen perfekt aufeinander und auf den Dirigenten abgestimmt. Der anfangs eher zögerliche und abwartende Applaus war nach dem Stück deutlich kräftiger, als die Hartheimer ihr Publikum überzeugt hatten.

Genauso wie der Shenendoah River durch Virginia fließt, so fließt die Musik im Stück „Shenendoah“ von Frank Ticheli. Man meinte tatsächlich, den Fluss vor sich fließen zu hören.

Um eine ungewöhnliche Freundschaft geht es im Musical „Wicked“. Auch die „Selections from Wicked“ sind nicht gewöhnlich. Dissonanzen ziehen sich durch das Stück, es ist nicht wie andere Stücke fortlaufend und immer wohlklingend. Man weiß bei diesem Stück nie, was als nächstes kommt. Mal dominieren die Trompeten, dann spielen die Klarinetten die Melodie. Alle Augen des Publikums waren deshalb gebannt auf Dirgient und Musikanten gerichtet. Die Musiker schienen vollkommen auf ihre Noten konzentriert.

Beim Medley aus „Simon and Garfunkel“-Songs übernahmen die Trompeten die Hauptmelodie. Dirigent Michael Braun schien vollkommen im Einklang mit der Musik. Den Abschluss bildete ein Medley aus Herbert Grönemeyers Popmusik. Grönemeyer erzählt in drei Minuten in Text und Musik eine komplette Geschichte. „Das beweist Mut und Können“, sagte Ingrid Hirsch. Die Musikanten brachten die beeindruckende Musikalität Grönemeyers und den unverkennbaren Stil gut zur Geltung. Doch auch eine Polka durfte bei den Hartheimern nicht fehlen: Eine Polka in sieben verschiedenen Taktarten war die Zugabe.

Jörg Keller, Vorstand des Musikvereins Egesheim, überreichte Peter Dreher, Dirigent der Egesheimer, und Michael Braun, Dirigent der Hartheimer, je einen Blumenstrauss als Dank für ihre Mühe. Dasselbe Geschenk erhielten Christine Sieger und Ingrid Hirsch für ihre „gekonnten Vorträge“. Keller lud die Gäste anschließend noch zum „Konzertvesper“ ein. (vpf)