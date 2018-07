Neuer Bürgermeister startet am 10. September

.- Mit der Ehrung einer verdienten Blutspender ist der Gemeinderat Egesheim in seine jüngste Sitzung gestartet. Fest steht, dass der neue Bürgermeister Hans Marquart am 10. September in sein Amt eingeführt wird.

Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Egesheim ist Susane Hafner von Bürgermeister Josef Bär für 50 geleistete Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten mit der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz ausgezeichnet. Hans Peter Gentner war verhindert. Er sollte für 125 Blutspenden die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl 125 erhalten.

Eine umfangreiche Tagesordnung wurde vom Gemeinderat beraten. Für die Gemeindehalle werden von der Firma Kaiser-Sitzmöbel fünf Tischtransportwagen für 2000 Euro angeschafft. Die Ferienbetreuung von Grundschülern wird auch ab den Herbstferien im Kindergarten angeboten. Für die Ferienbetreuung sowie für Krankheits- und Urlaubsvertretung wird Angelika Dreher beschäftigt

Die Arbeiten für die Sanierung von Kanälen in geschlossener Bauweise wurden ausgeschrieben. Mit der Aktualisierung des allgemeinen Kanalisationsplanes wird das Ingenieurbüro Breinlinger mit einer Honorarsumme in Höhe von 10 500 Euro beauftragt.

Im FFH-Gebietsteil „Wacholderheide in Egesheim“ sind auch in den nächsten Jahren Gehölzpflegemaßnahmen geplant. Diese Arbeiten sollen von örtlichen Vereinen ausgeführt werden. Mit der Ersatzbeschaffung von Gemeindeflaggen wird die Firma Combega, Gosheim beauftragt.

Mit Wahlprüfungsbescheid des Landratsamtes Tuttlingen wurde die Wahl von Hans Marquart als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Egesheim für gültig erklärt. Die Amtseinsetzung des neu gewählten Bürgermeisters erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Sitzung am 10. September, um 19 Uhr in der Gemeindehalle. Die Verpflichtung wird von vom ersten Bürgermeister-Stellvertreter Hans Dreher durchgeführt. Unter Berücksichtigung der anstehenden Aufgaben wurde vom Gemeinderat für den hauptamtlichen Bürgermeister die Einweisung in die Besoldungsgruppe A 13 beschlossen. Der künftige Bürgermeister wird ab 1. September 2018 zum Eheschließungsstandesbeamten bestellt.

Eine Anfrage von Telekom auf Aufstellung eines Mobilfunkmasten oder eines Antennenträgers zur Verbesserung des D 1-Mobilfunknetzes auf Grundstücken im Gewerbegebiet Weiden oder auf der Dachfläche des Dorfgemeinschaftshauses, Brühlstraße 4 wurde zur Kenntnis gegeben. Seitens der Gemeinde wird angeregt, den für den Breitbandübergabepunkt vorgesehenen Standort zu überprüfen.