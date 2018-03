Knut Kircher lost Gruppen des Heubergers aus

Das Heuberg-Wanderpokalturnier 2018 im Fußball wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Ausrichter an Pfingsten ist in diesem Jahr der SV Egesheim. Die Auslosung der Gruppen erfolgt am Freitag, 16. Februar.

Folgende Vereine nehmen am Turnier teil: SV Egesheim, SV Böttingen, SV Bubsheim, SG Dürbheim/Mahlstetten, SG Irndorf/Bärenthal, SV Kolbingen, SV Königsheim, FC RW Reichenbach und SV Renquishausen.

Der SV Egesheim richtet in diesem Jahr zum achten Mal den „Heuberger“, wie er im Volksmund kurz genannt wird, aus. Fünfmal trugen sich die Egesheimer als Gewinner in die Siegerliste ein. Pokalverteidiger ist der SV Bubsheim, der im vergangenen Jahr in Königsheim die SG Dürbheim/Mahlstetten 1:0 im Finale besiegte.

Bevor der erste Anpfiff erfolgt, wartet auf die Egesheimer Vereinsverantwortlichen noch eine Menge Arbeit. Ein erster Höhepunkt ist am Freitag, 16. Februar. Dann findet ab 19.30 Uhr in der Gemeindehalle die öffentliche Auslosung statt. Die Lose zieht der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher, der auch einen Vortrag mit dem Thema „Lust am Entscheiden“ halten wird.