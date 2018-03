Zwei Bands werden Durchhausen rocken

Am Samstag vor elf Jahren hat der Bau des Jugendhauses in Durchhausen mit einem Spatenstich begonnen. Das soll gefeiert werden: Am Samstag, 24. März, spielen in der Durchhauser Halle die Bands White Eagle und Ba(a)rkeeper.

Andreas Frey, ehemaliger Vorsitzender der Jugendgruppe, erinnert sich an die Anfänge: „Ein eigentlich sehr trauriges Ereignis, der Leichenschmaus nach der Beerdigung eines Freundes, der viel zu früh durch einen Unfall von uns gegangen war, brachte viele Jugendliche damals im Vereinslokal des Fanfarenzuges zusammen und kann schon fast als Initialzündung bezeichnet werden. An diesem Nachmittag wurde die Frage aufgeworfen, warum es in Durchhausen eigentlich keinen Treffpunkt für Jugendliche gibt, wie es zum Beispiel in Gunningen mit dem „Tempel“ schon seit Jahrzehnten praktiziert wird.“

Bereits Anfang der 80er-Jahre waren Räume für die Durchhauser Jugend ein Thema im Gemeinderat, weil damals Jugendliche solche Räume beantragten, erinnert sich Altbürgermeister Erwin Link. Die Jugend errichtete daraufhin die Grillhütte am Waldrand. In den 90er-Jahren folgten Überlegungen, ob im Pfarrhaus Jugendräume Platz finden könnten, Anfang 2000 wurde das „Bühlerhaus“ in die Überlegungen einbezogen, was aber den Widerstand der Nachbarschaft auf den Plan rief. So blieb der Bauwagen beim Aussiedlerhof Baier lange Zeit Treffpunkt der Jugend, was wegen fehlender Toiletten ein Provisorium blieb. Im Herbst 2005 wurde erneut der Wunsch nach Jugendräumen an den Gemeinderat herangetragen.

Jugendhaus ist lang gehegter Wunsch der Jugendlichen

Bürgermeister Link und der Gemeinderat prüften die verschiedensten Möglichkeiten. Langsam kristallisierte sich dann die Idee heraus, einen Neubau am Sportgelände zu wagen. Es organisierte sich die lose Interessengemeinschaft der Jugendlichen mit der Gründung des Vereins „Jugendgruppe Durchhausen“. Vorsitzender wurde Andreas Frey. Wenn er heute zurückblickt, hofft er, dass das Jugendhaus noch viele Jahrzehnte Bestand hat und auch in Zukunft Jugendliche die Bereitschaft aufbringen, den Treffpunkt zu pflegen und lebendig zu halten. „Die Jugendlichen der Gemeinde Durchhausen haben sich mit diesem Jugendhaus nicht nur einen lang gehegten Wunsch erfüllt, sondern auch bewiesen, dass entgegen manchem Zweifel diese Generation gemeinschaftlich ein so großes Projekt bewältigen kann“, so Frey.

Kurz vor Weihnachten 2007 wurde das Jugendhaus nach knapp acht Monaten Bauzeit mit einem Festwochenende seiner Bestimmung übergeben und ist seither das Heim der Jugend in Durchhausen und Heimat vieler Veranstaltungen, Kinderferienprogrammen, Zusammenkünften und Ort für gemütliches Beisammensein.

Fokus auf Zusammentreffen der Bürger legen

Der derzeitige Vorsitzende der Jugendgruppe, Philipp Grimm, berichtet, dass die Gruppe im vergangenen Jahr eine Generalüberholung vorgenommen hat: „Dabei wurden Verkleidungen entfernt, gesäubert und mit neuer Farbe versehen. Wir haben es sogar geschafft, eine ganze Treppe auszubauen und wieder schön herzurichten. Besonders stolz waren wir nach der Beendigung dieser Maßnahmen auf die Theke, die zuvor durch die jahrelange und intensive Nutzung doch etwas in Mitleidenschaft geraten war, aber seitdem wieder im neuen, alten Naturholzglanz strahlt.“ Künftig möchten die Jugendlichen den Durchhauser mehr Möglichkeiten geben, den Verein besser kennenzulernen, so Grimm. „Dazu haben wir uns unter anderem dazu entschlossen, im Sommer ein Grillfest für jedermann zu veranstalten. Wir möchten somit den Fokus wieder auf das Zusammentreffen der Ortsansässigen legen, was den Gründergeist des Vereins Rechnung tragen soll.“