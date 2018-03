White Eagle und Ba(a)rkeeper geben vier Stunden Gas

Vier Stunden Musik pur hat es anlässlich des zehnten Geburtstages der Jugendgruppe Durchhausen in der Festhalle gegeben. Abwechselnd spielten die Bands White Eagle und Ba(a)rkeeper. Schon kurz nach 22 Uhr wurde die Halle geschlossen, weil sie voll war.

Die Gastgeber hatten viel mit den mehr als 500 Gästen zu tun. Aus der Geburtstagsfeier wurde ein Generationenfest mit guter Musik und noch besserer Stimmung. Vertreter der Jugendgruppe Gunningen kamen auf die Bühne und gratulierten mit einem kleinen Präsent, dankten der Jugendgruppe Durchhausen für ihr tolles Fest und diese zehn Jahre. Auch der frühere Bürgermeister Erwin Link kam und freute sich darüber, dass sich das Projekt Jugendgruppe so positiv entwickelt hat. Unter den Gästen anzutreffen waren Mitglieder des Gemeinderates, Durchhausens Bürgermeister Simon Axt sowie Bürgermeister Jochen Arno von Hausen o.V. und Rietheim-Weilheim. Die heutige Jugendgruppe hat circa 30 Mitglieder. Viele Freunde und Gönner der Jugendgruppe kamen und halfen hinter der Theke oder in der Küche.

Wie bereits berichtet, begann alles mit einem Hühnerstall in Durchhausen, der nicht mehr gebraucht wurde. Die Jugendlichen zogen zunächst dort ein, dann in einen Bauwagen. Der Gemeinderat unter der damaligen Führung von Bürgermeister Erwin Link wagte es, dem Experiment der Jugend einen festen Platz zu bieten. Am Sportgelände entstand so vor zehn Jahren ein Jugendraum.