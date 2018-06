Unbekannte brechen in Sportheim und Jugendraum ein

Vermutlich dieselben Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Sportheim und in einen Jugendtreff in der Lupfenstraße in Durchhausen eingebrochen. Im Sportheim schlugen die Unbekannten ein Fenster ein, begaben sich in die Räumlichkeiten und durchwühlten mehrere Schubladen. Entwendet wurde nichts. Im Jugendtreff gingen die Täter ähnlich vor: Sie schlugen zunächst die Scheibe links neben der Eingangstüre mit einem Wackerstein ein. Vermutlich versuchten die Täter so, die Türe zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Der Sachschaden am Sportheim beträgt etwa 400 Euro, am Jugendtreff rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Trossingen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07425/ 338 66 entgegen. (pz)