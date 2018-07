Tennisabteilung feiert 30-jähriges Bestehen

Zum 30-jährigen Bestehen der Tennisabteilung in Durchhausen gibt es am Wochenende ein Fest. Eröffnet wird das Jubiläum mit dem traditionellen „Weizenbierfest“ am Freitag, 3. August. Dieses Mal findet dieser Sommerhock bei der Gemeindehalle statt. Ab 19 Uhr ist gemütliches Beisammensein mit DJ Bears.

Am Sonntag, 5. August, ist ab 10 Uhr Betrieb mit Frühschoppen, Mittagessen, Kaffeetafel und Festakt. Die Abteilung Tennis ist im Jubiläumsjahr gut aufgestellt. Für die Sommerrunde hatte der SV Durchhausen eine Damen- und zwei Herren-Mannschaften gemeldet. Jährlich finden Vereinsmeisterschaften statt. Die Abteilung Tennis hat knapp 70 Mitglieder, und davon sind 40 seit der ersten Stunde dabei. Auch gibt es Tennis-Nachwuchs. Seit Sommer 2014 trifft sich die Tennisjugend derzeit in zwei altersgerechten Teams von sieben bis 18 Jahren. Carolin und Kristof Dieckmann leiten das Jugendtraining. Beim Lupfencup, der im Jahr 2018 zum 27. Mal ausgespielt wird, treten die drei Ortschaften um den „Hohen Lupfen“ Durchhausen, Schura und Talheim gegeneinander an.

Im Jahr 1987 entstand in der damaligen Abteilung „Jederturnen“ die Idee, das Sportangebot des SVD durch eine Abteilung Tennis zu erweitern. Eine Interessengruppe um Kurt Benkler, Rudi Fricker, Rolf Liebermann, Günter Hoffmann, Joachim Schäfer und Norbert Martin stellten Überlegungen an, und so entstand eine neue Abteilung im SVD. Erster Abteilungsleiter wurde Rolf Liebermann. Im Jahr 1988 wurden die beiden Tennisplätze angelegt, bereits im Juni bespielt und offiziell am 20. und 21. August 1988 ihrer Bestimmung übergeben.