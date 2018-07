Der SV Seitingen-Oberflacht hat das Finale um den 63. Fußball-Baarpokal nach Elfmeterschießen 5:4 gegen den FC Weigheim gewonnen und damit den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholt. In der regulären Spielzeit hatte es zwischen dem Titelverteidiger aus der Kreisliga A und dem klassentieferen Herausforderer 1:1 gestanden.

Traditionsgemäß war der SV Durchhausen in diesem Jahr Gastgeber des Baarpokals. Nach den Gruppenspielen, die von Dienstag drei Tage lang ausgetragen worden waren, musste sich der SVD vornehmlich mit der Zuschauerrolle und Platz sechs begnügen. In den Halbfinals am Freitag sowie dem Finale am Samstag kamen andere Teams zum Zug. Und die K.o.-Spiele waren im wahrsten Sinne des Wortes eine „enge Kiste“.

Im ersten Halbfinale zwischen dem SV Öfingen und dem FC Weigheim musste ein Elfmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Dabei unterlag Öfingen vom Elfmeterpunkt 3:5. Im zweiten Halbfinale hatte der Vorjahresgewinner Seitingen-Oberflacht große Mühe sich letztlich 2:1 gegen den TuS Oberbaldingen durchzusetzen. Im Finale galt der Pokalverteidiger SV Seitingen-Oberflacht gegen den FC Weigheim aus der Kreisliga B als klarer Favorit.

Doch weit gefehlt. Die Partie musste in die Verlängerung und wurde erst im Elfmeterschießen, das Seitingen-Oberflacht 5:4 gewann, entschieden. Doch der Reihe nach. In den ersten 30 Minuten des Finales wurde Seitingen-Oberflacht seiner Favoritenrolle gerecht. Bei einem Eckenverhältnis von 4:0 sowie einem Latten- und einem Pfostentreffer war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das „Runde im Eckigen“ des Weigheimer Tores landen würde.

Kurz vor dem Wechsel war das der Fall. Dabei leistete der B-Ligist aus Weigheim mit einem Eigentor Schützenhilfe zur glücklichen 1:0-Führung. In den zweiten 30 Minuten sollte sich das Blatt wenden. Weigheim übernahm zusehends das Kommando und erzielte in der 45. Minute durch Spielertrainer Stefan Nezel den 1:1-Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Unparteiischen Christian Hafner aus Böttingen. Da in der Verlängerung keine weiteren Tore fielen, musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Dabei hatte es Seitingen-Oberflacht seinem Schlussmann Kevin Platzer zu verdanken, dass der Baarpokal abermals gewonnen wurde. Platzer hielt in überragender Manier zwei Elfmeter. Seitingen-Oberflachts Trainer Selahattin Karatas brachte es auf den Punkt. „Wir hatten großen Dusel. Denn in der zweiten Halbzeit haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Ein Glück, dass wir Kevin Platzer zwischen den Pfosten hatten“.

FC Weigheim: Markus Erath, Tobias Keller, Efstathios Deloglas, Andreas Gessler, Lutz Martens, Tim Frey, Martin Müller, Tim Kuhn, Pascal Ositschan, Alexander Kay, Dimitrios Andnclau, Mike Vasyue Lopez, Stefan Nezel, Michael Stein, Yannick Erath, Mathias Löffler, Lukas Frey. SV Seitingen-Oberflacht: Kevin Platzer, Jonathan Steri, Kevin Grenz, Manuel Irion, Tim Bertsche, Fabian Schmidt, Michael Schmidt, Tobias Steri, Fatih Kilicdere, Mauricio Colucci, Dennis Leibinger, Florian Mink, Simon Pfeiffer, Louis Canales-Castro, Christian Buschle, Ralf Schorpp, Manuel Welte. Schiedsrichter: Christian Hafner (Böttingen). Tore: 0:1 (25.) Eigentor, 1:1 (45.) Stefan Nezel. Zuschauer 250.

Ergebnisse Aktive Baarpokal: SV Öfingen-SV Tuningen 1:0, FC Weigheim-SV Seitingen-Oberflacht 0:4, SV Seitingen-Oberflacht-SG Durchhausen/Gunningen 1:1, SV Tuningen-TUS Oberbaldingen 1:1, TUS Oberbaldingen-SV Öfingen 0:1, SV Durchhausen/Gunningen-FC Weigheim 0:2. Halbfinale: SV Öfingen-FC Weigheim 3:5 nach Elfmeterschießen, TUS Oberbaldingen- SV Seitingen-Oberflacht 1:2. Spiel um Platz 5: SV Durchhausen/Gunningen-SVTuningen 0:2, Spiel um Platz 3: SV Öfingen-TUS Oberbaldingen 5:1. Finale: FC Weigheim-SV Seitingen-Oberflacht 4:5 nach Elfmeterschießen. Platzierungen: 1. SV Seitingen-Oberflacht, 2. FC Vorwärts Weigheim, 3. SV Öfingen, 4. TUS Oberbaldingen, 5. SV Tuningen. 6. SG Durchhausen/Gunningen. Turnierleitung: Harald Bury, Verbandsaufsicht: Horst Bury. Unparteiische: Schiedsrichtergruppe Tuttlingen. Ausrichter Baarpokal 2019: SV Öfingen.