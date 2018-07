SV Öfingen eröffnet Baarpokal

Es ist nicht der Gastgeber, es ist nicht der Titelverteidiger: Zum Auftakt des Fußballturniers um den Baarpokal dürfen am Dienstag, 17. Juli, in Durchhausen erst einmal andere Mannschaften ran. Der SV Öfingen und der SV Tuningen aus der Gruppe A bestreiten ab 18.15 Uhr die Eröffnungspartie des Wettbewerbs.

In der ersten Begegnung der Gruppe B hat es ab 19.25 Uhr der FC Weigheim mit dem Vorjahressieger SV Seitingen-Oberflacht zu tun. Der SVSO, der sich erst in der Relegation zum Klassenerhalt in der Kreisliga A2 kämpfte, hat bereits angekündigt, dass er wegen der kurzen Sommerpause mit einer jungen Mannschaft antreten wird. Der Baarpokal werde eine Herausforderung für die hochgezogenen Jungspieler aus der A-Jugend, Spielpraxis im Aktivenbereich zu sammeln, heißt es auf der Facebookseite des Vereins.

An den nächsten beiden Tagen, Dienstag und Mittwoch, finden ab 18.15 und 19.25 Uhr die weiteren Gruppenspiele statt. In der Staffel A spielt neben Öfingen und Tuningen auch der TuS Oberbaldingen. Die Gruppe B wird durch Gastgeber SG Durchhausen/Gunningen komplettiert.

Am Freitag finden zur gewohnten Anstoßzeit die Halbfinals statt. Der Abschluss des Wettbewerbs ist am Samstag. Für 14 (Spiel um Platz fünf), 15.10 (Spiel um Platz drei) und 17.30 Uhr (Endspiel) sind die Platzierungsspiele angesetzt.

Neben den Finalspielen geht am Samstag auch ein Altherren-Turnier noch über die Bühne. Ab 12.30 Uhr kämpfen sieben Mannschaften um den Baarpokal. Dabei wird der Gastgeber – anders als bei den Aktiven – nicht in einer Spielgemeinschaft mit dem TSV Gunningen auflaufen. Während Durchausen in der Gruppe B mit dem FC Weigheim und dem SV Seitingen-Oberflacht bleibt, spielt Gunningen in der Gruppe A gegen den SV Öfingen, den SV Tuningen und den TuS Oberbaldingen. Die K.o.-Runde beginnt um 15.10 Uhr. Das Finale wird um 17.10 Uhr angepfiffen.