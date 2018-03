Senioren für Betrügertricks sensibilisiert

Mehr als 30 Gäste sind zum Seniorenkaffee des Nachbarschaftshilfevereins „Wir für Sie“ in Durchhausen gekommen. Es war der Start in eine Reihe von weiteren Veranstaltungen, die älteren Mitbürgern in monatlichem Abstand Begegnung und Unterhaltung bieten sollen.

Darüber hinaus ist beabsichtigt, Exkursionen zu unternehmen oder Vorträge zu unterschiedlichen Themen anzubieten. Kommissar Michael Göbel vom Referat Prävention am Polizeipräsidium Tuttlingen eröffnete die geplante Vortragsreihe mit dem Titel „Vorsicht Abzocke“. Göbel referierte über den Einfallsreichtum von Betrügern, wenn es darum geht, an das ersparte Geld der älteren Generation zu kommen.

Die eigentlich wünschenswerten Tugenden älterer Menschen, wie Hilfsbereitschaft und Mitleid mündeten viel zu oft in eine gefährliche Vertrauensseligkeit, die mit dem Verlust von hohen Geldbeträgen oder gar des gesamten Ersparten ende. Die Gäste hörten aufmerksam zu und wurden für das Thema sensibilisiert.

Im April soll ist ein Besuch des neugestalteten Harmonikamuseums in Trossingen vorgesehen.