Rosi Baier leitet allein den Gesangverein „Harmonie“

Dem Gesangverein „Harmonie“ Durchhausen ist es bei der Generalversammlung nicht gelungen, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu finden. Rosi Baier führt weiterhin alleine die Geschicke des Vereins.

Die Vorsitzende blickte auf das neue Jahr: In der kommenden Woche öffnet das Café Melodie nach dem Fasnetumzug im Gesangvereinsraum. Der Maihock am 30. April nach dem Aufstellen des Maibaumes bewirten dieses Jahr die Sänger. Zum Gartenfest lädt der Gesangverein am 22. Juli und zum Christbaumsingen am 16. Dezember ein. Ein Konzert ist für den 27. Oktober in der Katholischen Kirche „Zu den Heiligen Engeln“ geplant.

Die Chorleiterin Charlotte Schäfer berichtete, es werde immer schwieriger, den Chor zu leiten, weil krankheitsbedingt Sänger ausfallen oder einige aus dem Verein ausgetreten sind.

Eine besondere Ehrung in Form einer Blumenschale erhielt Elise Utz. Sie singt seit 1951 zuerst im Kirchenchor und dann im Gesangverein. Von 1981 bis 2008 war sie Ausschussbeisitzerin. Außerdem wurde Rosi Baier mit einem Blumenpräsent geehrt. Sie singt seit 60 Jahren, im Kirchenchor von 1958 bis 1974, seit dann im Gesangverein Harmonie. 24 Jahre lang war Wintermantel Ausschussbeisitzerin. Beide haben zum Jahresende 2017 mit dem Singen aufgehört, wollen den Gesangverein aber bei seinen Aktionen weiterhin unterstützen. Kassiererin Margareta Beckmann wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Kassenprüfer Karl Ilg und Helmut Blessing wurden ebenfalls einstimmig für ein Jahr wiedergewählt.

Als Schriftführerin wurde Erika Kraus einstimmig wiedergewählt. Ihren Posten „Aktive Ausschuss“ behielt Erna Bertsche ebenfalls. Aber es fand sich kein Nachfolger für die ausscheidende passive Beisitzerin Michaela Baier. (anut)