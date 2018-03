Richard Ganter bleibt Vorsitzender des Radfahrvereins

Gut besucht ist die Generalversammlung des Radfahrvereins im Durchhauser Sportheim gewesen. Der Radfahrverein befindet sich nunmehr in seinem 97. Jahr. Nach 23 Jahren als Vorsitzender wurde Richard Ganter für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt.

Als Garant für eine hoffnungsvolle Zukunft bezeichnete er die Arbeit von Jugendleiterin Andrea Bruchmann, die mit einem motivierten Team 15 Kinder und Jugendliche im Mountainbike betreut.

So konnte mit Karin Seel eine neue Kraft für die Jugend- und Vereinsarbeit gewonnen werden. Dieter Kohler und Dieter Maak sind in ihren Ämtern als Funktionäre bestätigt worden. Thomas Häring wurde für zwei Jahre als Kassierer wiedergewählt. Den Posten des Fähnrichs hat weiterhin Hubert Bury inne. 2018 hält auch wieder viele Radlertermine bereit. Am 9. März trifft sich der Frühjahrskreistag „Neckar“ in Deisslingen, der Herbstkreistag findet am 19. Oktober in Spaichingen statt. Das Altersgildetreffen ist in Waldmössingen am 11. März. In der Karwoche am 26. März beziehungsweise 28. März findet der Saisonauftakt der Hobbyradler und Mountainbiker statt. Das 49. Radrennen findet am 22. April in Durchhausen statt.

Kreiswanderfahrten nach Frittlingen gibt es am 11. Mai und nach Wellendingen am 17. Juni. Die Sommerhockete der Mountainbiker ist am 25. Juli geplant. Im Hochsommer findet das Gartenfest mit Kreiswanderfahrt am 19. August statt.

Der Bezirkstag Schwarzwald-Zollern wird dieses Jahr in Durchhausen am 17. November stattfinden. Und der Jahresabschluss bildet der Saisonabschluss-Brunch am 9. Dezember.