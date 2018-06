Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Aufgrund eines technischen Defekts ist es am frühen Mittwochmorgen gegen 4.45Uhr zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Wohngebäude am Haldenweg in Durchhausen gekommen. Durch einen Rauchmelder wurden die 31 und 47 Jahre alten Bewohner rechtzeitig auf den Brand aufmerksam. Sie konnten das Gebäude selbstständig verlassen und die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen anrückte, verständigen. Die Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasinhalation vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. (pz)