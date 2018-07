Radtour und grillen zum Ferienstart

Zu Beginn der Sommerferien haben die beiden Gruppen der Mountainbike-Kinder und Jugendlichen des Radfahrvereins Durchhausen eine Tour unternommen und anschließend gegrillt. „Doch noch eine kleine Runde mit zehn Kilometer sind wir gefahren“, sagte Jörg Dankert, der mit Andrea Bruchmann die beiden Gruppen leitet. „Bestes Radfahrwetter und dann noch Grillen bei erträglichen Temperaturen. Was will man mehr?“ Der Vorstand des Radfahrvereins hatte alles vorbereitet, und so stand einer fröhlichen Grillrunde an der Albvereinshütte nichts im Wege. Der nächste Mountainbike-Treff findet am 22. August statt.