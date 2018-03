Mitglieder des Fanfarenzugs geehrt

Im Rahmen der Generalversammlung des Fanfarenzugs Durchhausen sind viele Mitglieder für ihr langjähriges Engagement geehrt worden. Außerdem standen Wahlen an. Allerdings wird Dunja Grammer das Amt der Vorsitzenden nur noch für ein Jahr übernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger wird den Verein also dieses Jahr beschäftigen. In Ihren Ämtern bestätigt wurden die Kassiererin Melanie Obergfell, die stellvertretende Kassiererin Tina Krüger sowie die Beisitzer Marie Merz, Gudrun Braun und Gerd Kupferschmid. Auch die Kassenprüfer Thomas Braun und Siegbert Merz wurden erneut gewählt. Die Vorsitzende gab einen Überblick über das Jahr 2018, in dem verschiedene Auftritte und ein Tagesausflug geplant sind.