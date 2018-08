Matschlauf für den guten Zweck

„Krebs kämpft dreckig – das können wir auch.“ Unter diesem Motto hat der Muddy Angel Run vor Kurzem in Stuttgart stattgefunden. Dabei haben mehrere Durchhausenerinnen mitgemacht. Hinter dem Matschlauf steht eine klare Botschaft: Die Veranstalter wollen auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen.

Es galt, fünf Kilometer mit 15 Stationen zu überwinden. „Der Startschuss war für mich der totale Gänsehautmoment“, erzählt Julia Grammer. Sie startete im Team mit ihren Freundinnen Lisa Wintermantel, Julia Schulz und Christina Schöne. Über das Internet kamen sie auf diese Veranstaltung. „Die meisten Frauen laufen mit, um auf das Thema Brustkrebs aufmerksam zu machen und betroffene Freundinnen oder Mamas moralisch zu unterstützen. Einige haben bereits Verwandte oder Bekannte durch Brustkrebs verloren. Manche Teilnehmerinnen sind sogar selbst erkrankt“, berichtet Grammer und sagt weiter: „Gemeinsam eine Strecke von fünf Kilometern mit 15 Hindernissen zu meistern, gemeinsam nach diesen Strapazen mit Schlamm und Tauchen ans Ziel zu kommen, das zählt. Egal welches Fitnesslevel und egal in welchem Zeitraum.“ Sie würde wieder mitmachen.

Auch Simone Großer aus Durchhausen ist mitgelaufen. Im Vorfeld der Veranstaltung hat sie eine Werbung in sozialen Netzwerken gesehen. Parallel dazu fragte eine gehörlose Freundin, ob sie gemeinsam mitmachen sollten. „Da habe ich, ohne zu überlegen, spontan einfach ja gesagt“, berichtet Großer und lacht.

Gemeinnützige Organisationen unterstützen

Sie fügt hinzu: „Und es war einfach wunderbar. Ein tolles Event. Trotz Regen hatten wir viel Spaß und konnten uns so richtig austoben. Unglaublich, wie viel positive Energie dabei freigesetzt wurde. Wir hatten viel Spaß im Schlamm.“ 16 hörgeschädigte Frauen bildeten ihr Team. Großer würde wieder mitmachen.

Diesen Matschlauf speziell für Frauen gibt es in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ein Teil des Erlöses und alle Spenden des Laufes gehen an gemeinnützige Organisationen, die in der Aufklärung und Forschung bei dieser Krebsart besonders aktiv sind. In Deutschland ist das der Verein Brustkrebs Deutschland.